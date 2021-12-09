На Буковине по программе Зеленского отстроили мост, который стоял разрушенным более 10 лет

В Черновицкой области завершили восстановление моста через реку Серет, расположенного в г. Сторожинец. Переправу, которая была разрушена наводнением еще в 2010 году, отремонтировали в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Черновицкая ОГА.

“Здесь уложили финальный слой асфальтового покрытия, смонтировали барьерное и перильное ограждение. Необходимо еще нарисовать разметку. Для этого ждут благоприятной погоды”, — говорится в сообщении облгосадминистрации.

Параллельно идет подготовка необходимой документации для сдачи переправы в эксплуатацию.

Мост через Серет был разрушен наводнением в 2010 году. С тех пор водителям приходилось делать крюк в 15 километров, чтобы попасть на противоположный берег реки. А пешеходы пользовались временной переправой. Восстановление сооружения началось в 2019 году со стартом программы "Большая стройка".

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Общая стоимость работ составила 17 миллионов гривен. Средства выделили из государственного бюджета.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил , что в этом году в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируют построить и обновить 245 мостов.

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