На Буковине отец выпускника медицинского вуза облил преподавателя фекалиями. Видео

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Скандал в вузе

В Черновицкой области отец одного из выпускников медицинского вуза облил фекалиями преподавательницу. По свидетельствам очевидцев, причиной такого поступка якобы являются "поборы" учебном заведении.

Видео инцидента было опубликовано в одном из местных сообществ в Facebook. Как отмечается в публикации, он произошел после праздника по случаю церемонии вручения дипломов.

"Это тебе за сына. Украла четыре года жизни его. Это тебе за сына, г… это, за его диплом. Я тебе дам 300 евро!", – кричит герой видео, нервный мужчина.

По свидетельствам очевидцев, причиной такого поступка якобы являются "поборы" учебном заведении
Видео дня
Инцидент произошел после праздника по случаю церемонии вручения дипломов

Как пишет molbuk.ua, впоследствии пострадавшая преподавательница обратилась в полицию.

"Открыто уголовное производство по статье 296, часть 2 – хулиганство", – рассказали в пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших в мире. Это наибольшее количество за всю историю.

Напомним также, в марте в Николаеве осудили ректора Черноморского национального университета имени Петра Могилы, который выписал своим родственникам премии на сотни тысяч гривен.

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