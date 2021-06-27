На Буковине отец выпускника медицинского вуза облил преподавателя фекалиями. Видео

В Черновицкой области отец одного из выпускников медицинского вуза облил фекалиями преподавательницу. По свидетельствам очевидцев, причиной такого поступка якобы являются "поборы" учебном заведении.

Видео инцидента было опубликовано в одном из местных сообществ в Facebook. Как отмечается в публикации, он произошел после праздника по случаю церемонии вручения дипломов.

"Это тебе за сына. Украла четыре года жизни его. Это тебе за сына, г… это, за его диплом. Я тебе дам 300 евро!", – кричит герой видео, нервный мужчина.

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Как пишет molbuk.ua, впоследствии пострадавшая преподавательница обратилась в полицию.

"Открыто уголовное производство по статье 296, часть 2 – хулиганство", – рассказали в пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших в мире. Это наибольшее количество за всю историю.

Напомним также, в марте в Николаеве осудили ректора Черноморского национального университета имени Петра Могилы, который выписал своим родственникам премии на сотни тысяч гривен.