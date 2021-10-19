На Буковине мужчина устроил стрельбу в туристическом комплексе. Фото

В Черновицкой области мужчина устроил стрельбу в туристическом комплексе "Мигово". Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел во время спора с одним из сотрудников заведения, сообщает "Буковинская правда" со ссылкой на охранное агентство "Тигр". На просьбы быть вежливым и не ругаться в общественном месте отдыхающий открыл стрельбу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам представителей агентства, злоумышленник вернулся к сотрудникам заведения, угрожал и сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Отмечается, что вокруг в этот момент находились другие отдыхающие с детьми.

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Охрана обезоружила дебошира и задержала до приезда полиции. Оружие передали оперативно-следственной группе Нацполиции для дальнейших следственных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в одном из ресторанов на улице Крещатик во время конфликта клиент выстрелил из травматического пистолета в живот охраннику. Пострадавшего госпитализировали в больницу.