На Буковине мать во дворе посадила на цепь 11-летнего сына, чтобы не сбежал: теперь ребенка могут забрать из семьи

В Черновицкой области в селе Глиница мама во дворе посадила на цепь 11-летнего сына. Мальчик считается гиперактивным, и чтобы ребенок не убежал из дома, пока женщина пошла в аптеку, она решила, что лучше он посидит на цепи. Теперь ребенка могут передать в патронатную семью. Однако в селе мнения разделились, и далеко не все считают правильным, что ребенка нужно забирать от родных.

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Боялась, чтобы не убежал

В селе Глиница Мамаевской ОТГ Черновицкой области 34-летняя мама посадила на цепь во дворе 11-летнего сына, чтобы он не убежал, пока она пошла в аптеку за лекарствами. Однако это заметил кто-то из односельчан и сообщил в сельсовет. Тогда во двор к женщине пришла целая комиссия – начальник службы по делам детей Мамаевской ОТГ, социальный работник, полицейский, староста округа.

Как выяснилось, это многодетная семья, мама одна воспитывает шестерых детей. Старшей дочери 14 лет, пятерым мальчикам от 3 до 11 лет. Примерно полтора года назад в семье случилось горе – глава семьи, который работал кочегаром в местной школе, внезапно умер.

Как рассказала OBOZ.UA начальник службы по делам детей Мамаевской ОТГ Наталья Лиска, семья никогда не состояла на учете.

"Мама одна воспитывает детей. Старшая дочка живет с бабушкой и дедушкой, а пятеро ребят – с мамой. Бабушка и дедушка насколько могут помогают матери мальчишек. Но, к сожалению, у них серьезные проблемы со здоровьем: у дедушки сахарный диабет, у бабушки онкологическое заболевание. Но они по мере возможностей приходят и смотрят за детьми", – говорит Лиска.

В тот день, 12 августа, маме нужно было срочно сходить в аптеку за лекарствами для дедушки.

"11-летний сын гиперактивный. Мама сама говорит, что не успеет отвернуться, как он куда-то уже бежит. И чтобы он не убежал со двора, она решила, что можно посадить его на цепь, приковала за ногу и пошла. Но это ведь не метод, как бы сложно ни было", – поясняет начальник службы по делам детей.

Забрали сына и открыли дело

Этот случай удивил и педагогов Глиницкой школы, где учится 11-летний мальчик. Там разводят руками и говорят, что семья никогда не считалась неблагополучной. А мальчик очень способный и обладает просто феноменальной памятью.

"Это нормальная семья. Хоть и многодетная, но ребенок всегда был опрятно одет, всегда все учебники, тетрадки у него были с собой. Да, он у нас считается гиперактивным. Диагноз ему никто не ставил, но учился он у нас под педагогическим патронатом. Да, у него очень хорошая память, я бы сказала феноменальная. И очень хорошие способности к учебе", – сказала OBOZ.UA завуч школы Наталья Флорескул.

Что случилось за лето в семье, почему мама так поступила, там объяснить не могут.

Комиссия в тот день изъяла ребенка из семьи и пока поместила в больницу. Затем предстоит суд, и, по словам Натальи Лиски, возможно, ребенка передадут в патронатную семью.

"Конечно, мама переживает. Как только мальчика отправили в больницу, они с бабушкой поехали туда, повезли ему еду, плачут. Но что делать? У нас есть патронатная семья, хорошая, там мама – бывшая директор детского садика, сама психолог. У нее воспитываются четверо детей", – говорит Лиска.

В школе считают, что мальчику в другой семье может быть хуже.

"Все-таки он рос со своими братьями и сестрой, он будет скучать. Нас на суд вряд ли вызовут, нас уже приглашали на беседу. Посмотрим, суд будет принимать решение", – говорит завуч.

Местные жители удивлены, что мама так поступила с ребенком. Но считают, что забирать сына из семьи – это слишком жесткая мера.

"Семья нормальная, никаких жалоб на них никогда не было. Отец детей умер, конечно, матери может быть тяжело за всеми уследить, да еще престарелые больные родители. Но она сама ремонт в доме делает, там у них чисто, она следит за ними, они голодными не бегают", – говорит одна из соседок семьи.

В полиции Черновицкой области сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 127 (пытки). Виновному грозит наказание до шести лет лишения свободы.