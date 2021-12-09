На Буковине дети отравились угарным газом: 10-месячного ребенка не смогли спасти

В Черновицкой области в результате отравления угарным газом в родительском доме умер малыш 10-ти месяцев. Еще один ребенок был госпитализирован в больницу.

Трагический случай произошел вечером 8 декабря в городе Сторожинец. О нем сообщило местное издание "Молодой буковинец".

Предварительно, родители оставили младенца с двухлетним братиком самих дома. Старший мальчик разжег огонь посреди комнаты.

В результате неосторожного обращения ребенка с огнем вспыхнул пожар. Младенец, лежавший в коляске, задохнулся. Его братик сбежал в коридор, где дыма было меньше.

Видео дня

На место прибыли спасатели и скорая помощь. К сожалению, реанимационные мероприятия медиков по спасению малыша оказались безуспешными.

Старшего мальчика, который надышался угарным газом, отвезли в медучреждение.

Отметим: в Украине появился новый опасное увлечение среди подростков – снифинг. Теперь дети ради лайков в социальных сетях вдыхают опасный для здоровья газ для зажигалок и нюхают освежители воздуха. В Днепре уже был зафиксирован первый смертельный случай от такой "забавы".

Как сообщал OBOZREVATEL: