На благотворительном мероприятии под эгидой 'FENIX CHARITY' установили новый рекорд Украины

В Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялось всеукраинское благотворительное мероприятие под эгидой Общественной организации "FENIX CHARITY".

Событие началось с установления рекорда, который зафиксировали представители Национального Реестра Рекордов Украины Валентин Щербачев и Лана Ветрова. Был установлен рекорд Украины в номинации: "Самое массовое исполнение детским хором песни о мире в Украине". Наталья Валевская в эксклюзивном золотом платье с крыльями от One Luxy Shop в образе Феникса вместе со 120 детьми из ART MUSIC SCHOOL "ZABAVA" и Candy dance studio выполнили песню "Мир над Украиной".

Своими выступлениями мероприятие поддержали звездные волонтеры: Ирина Федишин, TAYANNA, ALEKSEEV, Наталья Валевская, Diana Gloster, Михаил Грицкан, Alena Omargalieva, SANSA, Люся Кофе, DJ STARKOV, София Егорова, группа SESTRA&BITZ, ULIANA ROY.

Ведущие благотворительного вечера Ольга Сумская и Андрей Джеджула.

ОО "FENIX CHARITY" объединила всех ради реализации общей цели – сбора средств на оборудование для Городской детской больницы № 5 города Харькова, где получают медицинскую помощь 180 детей с физическими и психологическими недостатками в результате войны и дети сироты. Деньги, собранные на благотворительном аукционе, будут переданы этой больнице. Прежде всего, помощь будет направлена на закупку необходимого медицинского оборудования для тяжелобольных детей.

В этот вечер состоялось освещение важнейших благотворительных инициатив и практик по всем направлениям благотворительности по всей стране, поддержка и признание заслуг людей, готовых к самопожертвованию и волонтерству, создание условий и популяризация эффективной и действенной благотворительной деятельности во время войны в Украине. Наградами за свою благотворительную деятельность были награждены общественные организации, волонтеры, артисты, дизайнеры, представители бизнеса.

"В этот вечер к нам присоединились украинские звезды, благотворители, волонтерские и общественные организации, СМИ, чтобы объединиться ради помощи. Такая поддержка вдохновляет делать еще больше добрых дел. Не уставайте поддерживать благотворительные проекты и собрания, постоянно донатить. Это приближает нас к Победы!" – произнесла основательница ОО "FENIX CHARITY" и организатор благотворительного мероприятия Марина Филиппенко.

Особая благодарность за участие в благотворительном аукционе и поддержку благотворительных инициатив БФ Александра Пашко, Фонда Виктора Лещинского, Тимофея Ермолаева и "ELITE DENTAL", ОО "Врачебный фронт", CALM clinic, Алини Полищук и ONE LUXY SHOP, Юрия Гордиенко, Юлии Бреевой, Vodafone.

Партнеры: ОО "Врачебный фронт", БФ Александра Пашко, БФ "Виктора Лещинского", Premier FOOD, MR. Grill, Zarina, Shop VO labs by Vinyarskaya, One Luxy Shop, Divo Voda, My safety friends, Staritsky & Levitsky, Distil.No9, Goldtex в лице основателя Ясер Сабе Мохамед, Добрые дела, Международная академия защиты прав человека, Национальный Экспертно-строение Альянс Украины, Calm clinic, Wir Helfen Ukraine, Felicita design boutique, Elite Dental, Studio Leon.