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На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины

Мария Шевчук
Общество
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На благотворительном мероприятии под эгидой 'FENIX CHARITY' установили новый рекорд Украины

В Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялось всеукраинское благотворительное мероприятие под эгидой Общественной организации "FENIX CHARITY".

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Событие началось с установления рекорда, который зафиксировали представители Национального Реестра Рекордов Украины Валентин Щербачев и Лана Ветрова. Был установлен рекорд Украины в номинации: "Самое массовое исполнение детским хором песни о мире в Украине". Наталья Валевская в эксклюзивном золотом платье с крыльями от One Luxy Shop в образе Феникса вместе со 120 детьми из ART MUSIC SCHOOL "ZABAVA" и Candy dance studio выполнили песню "Мир над Украиной".

На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины
На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины
На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины

Своими выступлениями мероприятие поддержали звездные волонтеры: Ирина Федишин, TAYANNA, ALEKSEEV, Наталья Валевская, Diana Gloster, Михаил Грицкан, Alena Omargalieva, SANSA, Люся Кофе, DJ STARKOV, София Егорова, группа SESTRA&BITZ, ULIANA ROY.

Ведущие благотворительного вечера Ольга Сумская и Андрей Джеджула.

На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины

ОО "FENIX CHARITY" объединила всех ради реализации общей цели – сбора средств на оборудование для Городской детской больницы № 5 города Харькова, где получают медицинскую помощь 180 детей с физическими и психологическими недостатками в результате войны и дети сироты. Деньги, собранные на благотворительном аукционе, будут переданы этой больнице. Прежде всего, помощь будет направлена на закупку необходимого медицинского оборудования для тяжелобольных детей.

На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины
На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины

В этот вечер состоялось освещение важнейших благотворительных инициатив и практик по всем направлениям благотворительности по всей стране, поддержка и признание заслуг людей, готовых к самопожертвованию и волонтерству, создание условий и популяризация эффективной и действенной благотворительной деятельности во время войны в Украине. Наградами за свою благотворительную деятельность были награждены общественные организации, волонтеры, артисты, дизайнеры, представители бизнеса.

На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины

"В этот вечер к нам присоединились украинские звезды, благотворители, волонтерские и общественные организации, СМИ, чтобы объединиться ради помощи. Такая поддержка вдохновляет делать еще больше добрых дел. Не уставайте поддерживать благотворительные проекты и собрания, постоянно донатить. Это приближает нас к Победы!" – произнесла основательница ОО "FENIX CHARITY" и организатор благотворительного мероприятия Марина Филиппенко.

На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины

Особая благодарность за участие в благотворительном аукционе и поддержку благотворительных инициатив БФ Александра Пашко, Фонда Виктора Лещинского, Тимофея Ермолаева и "ELITE DENTAL", ОО "Врачебный фронт", CALM clinic, Алини Полищук и ONE LUXY SHOP, Юрия Гордиенко, Юлии Бреевой, Vodafone.

На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины
На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины

Партнеры: ОО "Врачебный фронт", БФ Александра Пашко, БФ "Виктора Лещинского", Premier FOOD, MR. Grill, Zarina, Shop VO labs by Vinyarskaya, One Luxy Shop, Divo Voda, My safety friends, Staritsky & Levitsky, Distil.No9, Goldtex в лице основателя Ясер Сабе Мохамед, Добрые дела, Международная академия защиты прав человека, Национальный Экспертно-строение Альянс Украины, Calm clinic, Wir Helfen Ukraine, Felicita design boutique, Elite Dental, Studio Leon.

На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины
На благотворительном мероприятии под эгидой "FENIX CHARITY" установили новый рекорд Украины