Популярная блогерша из Бразилии умерла в 33 года после операции по увеличению ягодиц. Фото

Блогерша из Бразилии Алине Феррейра умерла из-за неудачной операции по увеличению ягодиц. Ее заразили генерализованной инфекцией из-за применения полиметилметакрилата (ПММА, органическое стекло).

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Оказалось, что клиника в городе Гояния, Бразилия, не имела соответствующей лицензии на проведение подобных манипуляций. Как сообщает Correo Brazilenze, врача-биолога Грациелль Барбозу, которая была ответствена за операцию, задержала полиция.

33-летняя инфлюенсер, транслировавшая в блоге свою жизнь, выбрала клинику Ame-se в Гоянии для проведения процедуры. Уже после смерти девушки оказалось, что больница должна быть зарегистрирована в Региональном совете, но на имя Грациелли Барбозы не было найдено ни одной регистрации. Из этого следует, что пластическая хирургия происходила незаконно.

Процедура Феррейры предусматривала применение ПММА, геля для инъекций, который Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии рекомендует использовать только в случаях деформаций тела, вызванных серьезными заболеваниями, например, полиомиелит.

Алине Феррейра недолго после проведения манипуляций с ее телом вернулась домой в Бразилиа, но со временем начала жаловаться на высокую температуру и боль в животе. Ее муж обратился к врачу Барбозы, но та заверила, что симптоматика типична, и с пациенткой ничего страшного не произойдет. Состояние блогерши впоследствии настолько ухудшилось, что ее пришлось госпитализировать в местную больницу, где она впала в кому.

Женщина дважды переносила остановку сердца: первую – в пятницу 28 июня, а вторую – в воскресенье 30 июня. Окончательно оно остановилось во вторник, 2 июля, вечером. Врача-биомедика арестовали уже на следующий день.

Клинику Ame-se сразу закрыли из-за отсутствия лицензии на медицинскую деятельность и отсутствия профессионального менеджера с технической квалификацией.

У Алине Феррейры остался мужчина, за которого она вышла замуж в 2021 году, и двое детей.

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