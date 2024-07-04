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Популярная блогерша из Бразилии умерла в 33 года после операции по увеличению ягодиц. Фото

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Популярная блогерша из Бразилии умерла в 33 года после операции по увеличению ягодиц. Фото

Блогерша из Бразилии Алине Феррейра умерла из-за неудачной операции по увеличению ягодиц. Ее заразили генерализованной инфекцией из-за применения полиметилметакрилата (ПММА, органическое стекло).

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Оказалось, что клиника в городе Гояния, Бразилия, не имела соответствующей лицензии на проведение подобных манипуляций. Как сообщает Correo Brazilenze, врача-биолога Грациелль Барбозу, которая была ответствена за операцию, задержала полиция.

Популярная блогерша из Бразилии умерла в 33 года после операции по увеличению ягодиц. Фото

33-летняя инфлюенсер, транслировавшая в блоге свою жизнь, выбрала клинику Ame-se в Гоянии для проведения процедуры. Уже после смерти девушки оказалось, что больница должна быть зарегистрирована в Региональном совете, но на имя Грациелли Барбозы не было найдено ни одной регистрации. Из этого следует, что пластическая хирургия происходила незаконно.

Популярная блогерша из Бразилии умерла в 33 года после операции по увеличению ягодиц. Фото

Процедура Феррейры предусматривала применение ПММА, геля для инъекций, который Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии рекомендует использовать только в случаях деформаций тела, вызванных серьезными заболеваниями, например, полиомиелит.

Алине Феррейра недолго после проведения манипуляций с ее телом вернулась домой в Бразилиа, но со временем начала жаловаться на высокую температуру и боль в животе. Ее муж обратился к врачу Барбозы, но та заверила, что симптоматика типична, и с пациенткой ничего страшного не произойдет. Состояние блогерши впоследствии настолько ухудшилось, что ее пришлось госпитализировать в местную больницу, где она впала в кому.

Популярная блогерша из Бразилии умерла в 33 года после операции по увеличению ягодиц. Фото

Женщина дважды переносила остановку сердца: первую – в пятницу 28 июня, а вторую – в воскресенье 30 июня. Окончательно оно остановилось во вторник, 2 июля, вечером. Врача-биомедика арестовали уже на следующий день.

Клинику Ame-se сразу закрыли из-за отсутствия лицензии на медицинскую деятельность и отсутствия профессионального менеджера с технической квалификацией.

Популярная блогерша из Бразилии умерла в 33 года после операции по увеличению ягодиц. Фото

У Алине Феррейры остался мужчина, за которого она вышла замуж в 2021 году, и двое детей.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядела до проведения манипуляций со своим телом. Фанаты захейтили ее за регулярные пластические операции.

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