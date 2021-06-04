Контрабандисту-водолазу дали 10 суток ареста: подробности дела

2 июня вблизи реки Тиса пограничники задержали контрабандиста-водолаза, у которого изъяли 2,5 тысячи пачек сигарет. Ему присудили 10 суток ареста.

О задержании правонарушителя сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Человека, одетого в гидрокостюм, заметили на берегу Тисы пограничники отдела "Деловое" Мукачевского пограничного отряда. Им оказался 20-летний житель Рахова. (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Во время обыска у "водолаза" обнаружили 5 пакетов, в которых находилось 2,5 тысячи пачек сигарет. Как выяснилось, горе-контрабандист вместе со своими соратниками хотел переправить табачные изделия в Румынию.

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За совершенные правонарушения на мужчину открыли административное производство, дело направили в Раховский районный суд. Раховчанин получил 10 суток ареста и 850 гривен штрафа.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что в аэропорту "Жуляны" и других пунктах пропуска через магазины Duty Free на украинцев без их ведома оформляют покупку десятков блоков сигарет на каждого. Таким образом операторы магазинов реализуют товар без уплаты акцизов "на бумаге", а на самом деле продают их с помощью каналов контрабанды.