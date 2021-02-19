На Азовское море надвигается шторм: спасатели сообщили об опасности
В пятницу, 19 февраля, на акватории Азовского моря объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщается на сайте ГСЧС, ночью и утром на акватории Азовского моря сильный ветер, порывы 25-28 м\c, сильная метель.
Высота волн в открытой части моря 12-20 дм, быстрое обледенение судов.
Объявлен ІІ уровень опасности – оранжевый.
Напомним, северная часть Азовского моря покрылась льдом из-за сильных морозов и штормовых ветров. Соответствующие фотографии из Бердянска и Мариуполя обнародовали местные жители.
В частности, в Бердянске море стало покрываться льдом еще 14 февраля. Морским птицам теперь сложнее искать пищу.
Это бывает очень редко, поскольку зимой температура воды в Азовском море составляет около 3 градусов тепла. Однако иногда частичное промерзание происходит в северной части, поскольку там вода содержит мало соли.
Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в Украине усилились морозы, однако, по мнению синоптиков, больше таких низких температур не будет и на следующей неделе придет потепление.