На Азовское море надвигается шторм: спасатели сообщили об опасности

В пятницу, 19 февраля, на акватории Азовского моря объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщается на сайте ГСЧС, ночью и утром на акватории Азовского моря сильный ветер, порывы 25-28 м\c, сильная метель.

Высота волн в открытой части моря 12-20 дм, быстрое обледенение судов.

Объявлен ІІ уровень опасности – оранжевый.

Напомним, северная часть Азовского моря покрылась льдом из-за сильных морозов и штормовых ветров. Соответствующие фотографии из Бердянска и Мариуполя обнародовали местные жители.

В частности, в Бердянске море стало покрываться льдом еще 14 февраля. Морским птицам теперь сложнее искать пищу.

Это бывает очень редко, поскольку зимой температура воды в Азовском море составляет около 3 градусов тепла. Однако иногда частичное промерзание происходит в северной части, поскольку там вода содержит мало соли.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в Украине усилились морозы, однако, по мнению синоптиков, больше таких низких температур не будет и на следующей неделе придет потепление.