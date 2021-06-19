На 30 годовщину Независимости Украины потратят 5,5 миллиардов
Правительство на празднование 30 годовщины Независимости Украины потратит 5Ю5 миллиардов гривен. Эти средства пойдут на организацию праздничных мероприятий.
Об этом говорится в заключении Министества финансов в распоряжение Кабмина. Отмечается, что все расходы должны осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов.
Минфин отмечает, что для реализации всех предусмотренных мероприятий и празднования 30-й годовщины Независимости потребуются средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423, 2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840, 5 млн грн и 1,6 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование 30 годовщины Независимости Украины будет продолжаться несколько дней. Кроме торжественных мероприятий, оно предусматривает проведение саммита Крымской платформы.
21 октября 2020 Зеленский подписал указ №459 / 2020, который предусматривает проведение масштабного военного парада в Киеве в честь 30-й годовщины Дня Независимости.