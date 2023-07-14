'Мы знаем, что там происходит': Буданов заявил, что у украинской разведки есть источники в окружении Путина

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что имеет своих агентов во властных кабинетах РФ, близких к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Благодаря этому украинская разведка всегда знает, что там происходит.

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Такими признаниями руководитель ГУР поделился в интервью изданию Reuters. Он также добавил, что точно предусмотрел полномасштабное вторжение россиян перед его началом, хотя и не предоставил никаких доказательств.

"Кто был прав? Мы. У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (в Путин. – Ред.). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", – отметил Буданов.

Также он добавил, что по имеющейся у него информации, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имеет значительную поддержку в России.

Кроме того, главный украинский разведчик рассказал об изменении тактики Украины в информационном поле по сравнению с 2014 годом.

"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А начавшуюся войну в 2022 году мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас россияне проиграют информационное сражение", – убежден руководитель ГУР.

В частности, комментируя рост своей популярности и публичного влияния во время войны, он подчеркнул, что сегодня босс шпионов не может оставаться в тени.

"Без этого уже невозможно. И все последующие войны будут выглядеть так. В любой стране мира. Можно сказать, что мы здесь задаем тренд", – отметил Буданов.

Напомним: ранее руководитель ГУР выразил убеждение, что после военного бунта наемников ЧВК "Вагнера", окрестившегося неудачной попыткой переворота, Россию все же ждет гражданская война. Сейчас многое свидетельствует о том, что общество страны-агрессора разделилось.

По его словам, на сегодняшний день российское общество разрывается на две части, и сейчас россиянам нужно лишь "небольшое внутреннее дело", которое усугубит конфликт внутри страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буданов считает, что в России в будущем может произойти смена власти. Она будет продемонстрирована "более или менее легальным путем", предполагает он. В то же время генерал-майор верит, что контрнаступление Сил обороны добьется определенных успехов, а в конечном счете наша страна вернется к законным границам 1991 года.

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