'Мы ждем вас!' Жители Мелитополя записали трогательное видеообращение к ВСУ

Украинцы из оккупированного рашистами Мелитополя записать пронзительно-трогательное видеообращение к защитникам Украины. Десятки мужчин и женщин, девушек и парней с желто-голубыми флагами обратились к ВСУ, чтобы сказать своим защитникам: мы в вас верим, мы вас любим, мы вас ждем.

Все мелитопольцы, которые вышли на центральные улицы города в цветах государственного флага, в очередной раз доказали оккупантам, что Мелитополь – это Украина. Видеообращение отважных украинцев, временно оказавшихся под оккупацией РФ, появилось в сети.

Обратиться к своим защитникам мелитопольцы решили поочередно, каждый из них говорил что-то свое – и в то же время выражал общее стремление жить в Украине, а также безграничную благодарность защитникам нашего государства за то, что они ежедневно делают невозможное – и не дают врагу уничтожить наше государство.

Видео дня

"Дорогие солдаты Вооруженных Сил Украины! Все жители Мелитополя хотят обратиться к вам. Мы верим в вас! Мы ждем вас! Мы хотим, чтобы каждый из вас мог услышать эти слова. Не важно, где вы сейчас, в Киеве или в Ирпене. Мы ждем вас - в Харькове или Мариуполе, в Херсоне или в Запорожье! Вся Украина болеет за вас - каждый день, каждое время, каждую минуту!", - говорят мелитопольцы.

Каждый гражданин Украины, оказавшийся в оккупации, всем сердцем переживает за каждую победу украинского войска над врагом, и молится за каждого защитника.

"Мы с вами. Наши ребята, оставшиеся защищать города, радуются каждой вашей победе больше, чем голу сборной Украины по футболу на важном матче. Наши девушки одна за другой пишут в Инстаграмме посты: готова выйти за тебя замуж, если ты из ВСУ. Мы знаем, что враг коварно нарушает правила войны. Но о вашем мужестве и победах уже говорит весь мир. Дорогие наши защитники, мы с нетерпением ждем, когда вы придете в Мелитополь и накормите пулями этих безмозглых прихлебателей бешеного диктатора", - говорят мужественные мелитопольцы.

Они уверяют: ни на миг не сомневаются, что свет победит тьму и победа будет за Украиной. А все защитники и защитницы, ныне кующие будущую победу, вернутся к своим близким.

"Дорогие защитники! Мы в Мелитополе благодарны за ваши подвиги, которые вы совершаете каждый день, защищая нашу страну и ее суверенитет. Своими действиями Путин мечтал посеять раздор среди народа Украины. Но такими родными, такими едиными и такими сплоченными мы не были еще никогда! Очень надеемся, что вы, наши Вооруженные Силы Украины, прибудете в наш город и освободите нас", - говорят мелитопольцы.

Молодые мужчины в видео вспоминают о том, что оккупанты лишили их возможности сделать то, что должен делать каждый мужчина, живущий в стране, на которую напал коварный враг.

Но жители оккупированного города делают все, что могут, чтобы помочь Украине победить.

"Весь мир теперь знает, что быть украинцем – это гордо! Солдат, врач, волонтер, митингующий – мы все на своем посту! Мы ждем вас! Мы точно знаем, что вы о нас не забыли! Украина – превыше всего! Слава Вооруженным Силам Украины!", - говорят люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото предателей, сдавших Мелитополь оккупантам. В частности, это:

Депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий, отвечавший за коммуникацию с РФ и руководивший всеми процессами;

Депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко, назначенная оккупантами и.о. мера;

Депутаты горсовета Мелитополя Олег Бандурин, Юрий Онищук и Александр Барыбин, заместители Данильченко;

Советник генпрокурора "ЛНР" Максим Обухов, ответственный за координацию силового блока;

Депутат горсовета Мелитополя Александр Фалько – координация теневых финансов и криминалитета;

Руководитель телеканала "МТВ Плюс" Олег Шостак – ответственен за агитационное направление.

Всех этих людей ждет суд и долгое пребывание за решеткой - согласно новым, более жестким нормам Уголовного Кодекса.

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