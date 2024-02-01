'Мы забыли вашего Сашу в троллейбусе'. Частный сад в Черкассах попал в громкий скандал: родителям мальчика поставили ультиматум

В Черкассах шестилетнего мальчика воспитательница частного детского сада забыла в троллейбусе. Об этом сообщил его отец Сергей Дядя. Мужчина рассказал, что приехал раньше в учебное заведение, чтобы подождать сына у входа. Затем он увидел, что воспитанники вместе с педагогом прогуливаются по аллее, однако его ребенка там не было. Когда же подошел, чтобы узнать, где он, работница ответила: "Извините, у нас такая ситуация получилась – мы Сашу вашего забыли в троллейбусе".

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Дядя нашел сына на конечной остановке троллейбусного депо, он был напуган. После неприятного происшествия родители вернулись в сад и устно договорились с воспитательницей о последствиях. Однако, на следующий день, когда ребенка привели снова в садик, работница заведения была с адвокатом и отказалась брать Сашу в группу. По словам мамы Анны Арзамасцевой, им поставили ультиматум. Они должны написать заявление о том, что не имеют претензий к работнице заведения, взамен их сын сможет посещать месяц занятия за счет педагога, передает "Суспільне".

Папа мальчика возмущен ситуацией и удивляется, как можно было забыть ребенка в транспорте, когда в группе 6-7 детей. Сразу после разговора в присутствии адвоката, родители обратились в полицию.

"Я подала заявление, потому что эта воспитательница не компетентна, ей нельзя работать с детьми. Вчера моего ребенка оставили в опасности. Он смотрит и говорит: а вы что будете ходить? Подождите. Сегодня она делает вид, что вообще ничего не говорила мне вчера. Она мне рассказывает, что, мол, вы ходите месяц за мои средства, я компенсирую, вы ходите месяц безвозмездно в садик и пишете мне заявление, что вы не имеете ко мне никаких претензий, никаких вопросов. А что потом моему ребенку делать?" , – возмущается мама мальчика.

Она добавляет, что для ее сына ситуация оказалась очень стрессовой, ведь он впервые оказался в городском транспорте и его там еще и забыли. Теперь мальчик часто плачет, прячется под стол и отказывается есть. Женщина советует всем родителям обязательно проверять людей, работающих с их детьми, особенно в частных учреждениях с особыми системами воспитания.

Сама же воспитательница отказалась комментировать ситуацию и не отвечала на звонки. В настоящее время, по словам полиции, дело зарегистрировано в Едином реестре учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и выясняются все обстоятельства.

Водитель транспорта, в котором находился Саша, поделилась, что такая история в депо случилась впервые за 40 лет. Она рассказала, что в ее троллейбусе даже вещи никто не забывал. Женщина после того, как увидела, что мальчик не идет на контакт, позвонила в полицию и сообщила о случае. Затем с ней связался диспетчер и сказал, что его ищут родители.

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