'Мы за Украину': в оккупированном Крыму парень сделал смелое заявление и взбудоражил сеть. Видео

Системные звуки "бавовны" во временно оккупированном Крыму и анонсы контрнаступления Вооруженных сил Украины для освобождения полуострова вызывают тревогу среди пророссийского населения. Там стали проводить опросы, как оно относится к такой перспективе.

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Как ни странно, в условиях полной изоляции и диктатуры со стороны Москвы один из юных крымчан ответил прямо: мы не боимся, мы за Украину. Эпизод, на котором корреспондент не смогла скрыть своего удивления от такого прямого и смелого ответа, опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Смелость парня вызвала оживленную реакцию на материковой суверенной территории Украины. Пользователи соцсетей с восхищением отзываются о молодом поколении, которому пропаганда Кремля не смогла за девять лет "промыть мозги", но люди обеспокоены дальнейшей судьбой респондента.

"В Донецкой и Луганской областях тоже ЖДУТ!!!! И ВЕРЯТ В ЗАЛУЖНОГО И ВСУ!!!!!!" – пишет мужчина, пока в инкогнито-статусе.

"Эх, упакуют теперь пацанов", – вздыхает другой комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные взрывы, которые все чаще разносятся во временно подконтрольном России Крыму, вынуждают ее граждан менять привычки. Теперь майские праздники "крымнашисты" будут отмечать по большей части не на украинском полуострове, а у себя в Дагестане, Кисловодске, Калининграде и прочих глубинках.

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