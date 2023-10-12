'Мы за Россию': отдельные жители оккупированного Запорожья продались Путину за три батона. Видео

Российские пропагандисты сняли ролик во временно оккупированном Запорожье. На нем представлен "аттракцион невиданной щедрости" ко дню рождения диктатора Владимира Путина, который он отмечает 7 октября, а население в этот день в лучших традициях империи кормят хлебом.

Причем хлебом в буквальном смысле: так называемые депутаты от "Единой России" в Васильевском районе раздают по три буханки местным жителям. Те на камеру радостно благодарят "благодетелей" и передают наилучшие пожелания бункерному деду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы за Путина! Мы его любим", – говорит женщина, которой вручают три батона.

"У Владимира Владимировича день рождения? О, тогда вы тоже примите наши поздравления!" – говорит мужчина и зажимает буханки, словно в последний раз видел выпечку аж при Украине.

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Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала коллаборантку, которая организовывала фейковый референдум во время оккупации Чернобаевки. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

А в Киеве был задержан мужчина, который может быть причастен к коллаборационной деятельности. Нарушитель рисовал русские флаги в парке в Харькове.

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