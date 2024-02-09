Мы выходим 'на Майдан' между Покровском и Авдеевкой: Порошенко на фронте развенчал слухи и призвал к единству

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт с большой партией техники для ВСУ подчеркнул, что у Украины есть один враг – это путин, и нужно держать единство вокруг ВСУ. Он также поблагодарил генерала Залужного и пожелал успехов его преемнику генералу Сырскому.

"Вчера произошли два важных события. Событие первое – это смена Главнокомандующего. Я с Залужным давно воевал. Я считаю, что это "Железный Генерал". Я присоединяюсь к военнослужащим Вооруженных Сил и к украинскому народу. Мы благодарим "Железный Генерал". Он молодец . Я чувствовал его поддержку и могу сказать, что это очень важно, что Украина имеет таких генералов", – сказал Порошенко.

Я хочу поздравить Александра Сырского, нового Главкома. Я с ним также с 14-го года воевал. Это выходец из 72-й бригады. Во время обороны Киева 72-я бригада сыграла определяющую роль. Я закончил президентство, назначив его командующим ООС. Это человек опытный, смелый, компетентный. Я желаю ему успехов, успехов нашим Вооруженным Силам", – сказал Петр Порошенко.

"Весь народ Украины должен объединиться вокруг Вооруженных Сил. Здесь в Киеве начали распространять слухи, что Порошенко сегодня выйдет на Майдан. Я решил, что мы не будем их подводить. Сказали, что Порошенко выйдет "на Майдан" - вот мы выходим "на Майдан" где-то между Покровском и Кураховым и Авдеевкой", – отмечает пятый Президент.

"Сегодня у Украины есть один враг, и этот враг – путин. Вчера путин дал очень знаковое интервью американскому журналисту. И из его интервью понятно – с путиным не о чем говорить. Единственная цель, которую он имеет, это уничтожить Украину . Единственное, как мы можем противодействовать этому – это дать им по зубам", – резюмировал Петр Порошенко.

В Донецкой области Порошенко передал в 9 бригад, оружие и снаряжение на 28 млн грн – грузовики Foden, DAF'ы, авторемонтные мастерские, стирально-душевые комплексы, гранатометы, квадрокоптеры DJI Mavic, FPV-дроны и станции управления, шины для автомобилей HMMW , тактические активные наушники, химические грелки для рук и ног, электронику