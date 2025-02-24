Мы все живем в войне, каждый из нас часть этой борьбы: Наев обратился к украинцам

24 февраля украинцы вспоминают день начала полномасштабного вторжения России, день, оставивший глубокую рану в сердце каждого из нас. В третью годовщину великой войны бывший командующий Объединенными Силами ВСУ, Герой Украины генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к украинцам.

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Генерал подчеркнул, что враг не учел главного — украинцев нельзя сломить страхом. Об этом он написал в соцсетях.

"Сегодня мы вспоминаем день, оставивший рану в сердце каждого из нас. День, когда вражеские ракеты и колонны бронетехники принесли смерть и разрушение на нашу землю. Но враг не знал главного - он пришел туда, где людей нельзя сломать страхом", - подчеркнул военный.

"С первых минут вторжения украинские воины встали на защиту Родины. Они сражались, когда враг казался более многочисленным. Они сдерживали давление там, где это казалось невозможным. И они продолжают сражаться сейчас — в холодных окопах, под непрерывными обстрелами, в бою за каждый метр родной земли", — на бой.

Наев подчеркнул, что защитники неба ежедневно выходят на боевое дежурство, уничтожая ракеты и дроны, которыми враг атакует мирные города. Благодаря им сохранены тысячи жизней.

"Когда над городами раздается взрыв — это не только угроза, это и наша работающая оборона", — добавил генерал.

Отдельное внимание Сергей Наев уделил врачам и медикам, ведущим свою борьбу за жизнь раненых. Он подчеркнул, что они стоят у операционных столов часами, спасая тех, кто еще вчера был на передовой.

Сергей Наев поблагодарил защитников, медиков и всех, кто работает на победу, отметив, что мы живем в надежде и боремся ради будущего Украины

"Мы низко кланяемся каждому, кто борется за Украину. Кто держит оружие. Кто вытаскивает раненых из-под огня. Кто ремонтирует технику, печет хлеб, везет помощь на фронт", - написал военный.

Генерал подчеркнул, что каждый из нас – часть этой войны и этой борьбы за свою независимость.

"Мы все живем в войне. Но мы также живем в надежде. Потому что знаем: Украина обязательно выстоит. Мы помним тех, кто погиб за нашу свободу. И мы боремся ради живущих", - подчеркнул Наев.

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