Мы в долгу перед нашими летчиками: Порошенко передал на фронт первый штабной пункт для боевой авиации

Петр Порошенко передает в войска первый командно-штабный комплекс, изготовленный по заказу боевых летчиков для работы в полевых условиях. Стоимость одного такого комплекса – около 1 млн 300 тысяч грн.

Об этом Петр Порошенко рассказал в своем видеоотчете. Он подчеркнул, что этот комплекс создан специально по просьбе боевых летчиков.

Комплекс создан на базе мощного грузовика DAF YA, он состоит из двух частей – штаба и зоны отдыха. Оснащен автономным питанием, бытовой техникой и спальными местами для экипажа.

"Мы производим огромные поставки нашим Сухопутным войскам, Десантно-штурмовым войскам, морской пехоте, Силам спецопераций, Военно-морским силам. Но мы в долгу перед нашими лётчиками. И вот это – комплекс №1, который изготовлен специально, целенаправленно по просьбам наших боевых летчиков, пилотов", – показывает Порошенко.

"Штаб на шесть рабочих мест, здесь есть компьютеры, здесь есть независимое питание, здесь есть фильтры, кондиционеры, так чтобы могли поработать, есть и холодильник, и микроволновка, и кофе. Но самое главное, сюда заведены все поставки информации и можно заниматься и планированием полетов, и сопровождением. Очень строгая инспекция от летчиков приняла с оценкой "отлично", – говорит Порошенко.

"Второе отделение нашего комплекса – наши пилоты будут восстанавливать боеспособность, могут отдохнуть, поспать, попить кофе. Здесь есть шесть индивидуальных сейфов для того, чтобы пилоты могли держать собственные вещи, здесь есть очень хорошие кровати, где они могут отдохнуть, здесь есть микроволновка, холодильник, сейчас здесь работает теплый кондиционер, есть генератор для независимого и автономного питания", – показывает Порошенко.

Комплекс сделан на базе американских контейнеров от 155 миллиметровых снарядов.

"Это все делается нашей командой, мы их не покупаем, а производим", – объясняет Порошенко.

"Этот первый комплекс отправляется уже завтра для передачи летчикам, мы пока не скажем, в какую часть. Нам приятно, что к разным нашим проектам, поддерживающим армию, добавляется еще комплекс для летчиков", – говорит пятый Президент.

Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Дело Громад" с начала полномасштабного вторжения также изготавливают для бригад и подразделений ВСУ передвижные авторемонтные мастерские (ПАРМ), мобильные станции шиномонтажа, стирально-душевые комплексы, машины управления БПЛА и платформы для зенитных установок. Также в войска передают тентованные грузовики и тягачи, перед которым проходят полное техническое обслуживание.