''Мы связаны как никогда'': премьер Словении заговорил на украинском в Буче. Видео

Премьер-министр Словении Роберт Голоб во время визита в Бучу Киевской области, год назад освобожденную от российских захватчиков Вооруженными силами Украины, заговорил на украинском языке. Он сказал, что Украина и Словения теперь связаны как никогда.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события. Голоб также отметил, что украинский флаг развешивают перед всеми госучреждениями страны, и заверил в поддержке украинского народа до полной победы над Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ваш флаг теперь и наш флаг. В Словении мы развешиваем его перед всеми государственными учреждениями, а также перед моим кабинетом. Позвольте мне на завершение вспомнить, что сегодня мы связаны, как никогда. Вместе с вами и мы козацкого рода. И вместе с нами снова "запануєте у своїй сторонці". Слава Украине!" – подчеркнул премьер Словении.

Отметим, что в Украину прибыли президент Молдовы Мая Санду, премьер-министр Словении Роберт Голоб, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. 31 марта, в годовщину освобождения Бучи от оккупантов они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыли в город.

В первую очередь политики почтили память мирных украинцев, погибших от рук путинской армии в течение 33 дней оккупации. Все детали – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину освобождения Бучи от армии РФ Зеленский напомнил миру о военных преступлениях армии государства-агрессора. Населенный пункт, расположенный всего в 33 км от украинской столицы, стал символом зверств путинских войск.

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