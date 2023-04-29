'Мы с вами! Россия, иди домой!' Президент Чехии расписался на технике ВСУ. Фото

Президент Чехии Петр Павел во время визита в Киев расписался на технике Вооруженных сил Украины. Он выразил уверенность в победе нашей страны в войне.

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А страну-агрессора Россию чешский лидер призвал "идти домой". Об этом Петр Павел написал в своем Twitter-аккаунте.

Техника, на которой президент Чехии оставил свою надпись, скоро отправится на фронт. Петр Павел, который был начальником Генерального штаба Армии Чешской Республики, отметил, что знает, каково это, когда готовишься к отправке на передовую. И хотя он уже давно в отставке, чешский лидер своим жестом хотел поддержать украинских защитников.

"Мне знакомо это чувство. Ваше подразделение направляется на фронт, ты хочешь пойти с ними, ты хочешь подавать личный пример. Как командир, я всегда поддерживал своих солдат. Сегодня это уже не моя роль. Но я хочу придать им (ВСУ, – ред.) сил и мужества", – написал он.

Петр Павел заверил, что Чехия и ее народ поддерживают украинцев. Он также выразил уверенность, что Украина сможет освободить свои территории и вернуть свободу.

"Мы с вами. Вы отомстите за павших, вы вернете себе свободу. Россия, иди домой!" – резюмировал президент Чехии.

Стоит отметить, что президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел 28 апреля прибыли с визитом в Украину: посетили Бородянку на Киевщине и заявили о поддержке нашего государства в борьбе с российским агрессором. Они встретились со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В Киеве Зузану Чапутову и Петра Павла застала воздушная тревога, объявленная из-за угрозы ударов РФ. Из-за этого политикам пришлось спускаться в укрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Павел призвал усилить помощь Украине, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. Он заявил, что наше государство после победы в войне должно стать членом НАТО.

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