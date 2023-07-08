'Мы продолжим борьбу': Денис 'Редис' Прокопенко дал первый комментарий после возвращения из плена. Видео

В субботу, 8 июля, украинские военные, которые руководили обороной "Азовстали" в Мариуполе весной прошлого года, Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину. До сих пор "Рэдис", "Калина", "Волына" и другие лидеры защитников "Азовстали" находились в Турции. Теперь они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским побывали во Львове. Там "Рэдис" уже дал первый комментарий по возвращении из плена.

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Он заявил, что бойцы продолжат борьбу. Соответствующее видео появилось в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я еще раз хочу искренне поблагодарить господина президента и его команду, Силы обороны и каждого солдата, который защищал нашу страну, продолжая бороться с оккупантами на фронте в то время, когда мы находились в плену. Это очень большой вклад в нашу независимость, в борьбу за наше государство, за наш суверенитет и территориальную целостность", – заявил Прокопенко.

Он добавил, что глубоко уверен в том, что армия – это командная работа и заявил, что с сегодняшнего дня бойцы продолжат борьбу.

"Мы обязательно свое слово скажем еще в бою и, самое главное на сегодняшний день – это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории и я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы ускорить этот процесс и, чтобы война дошла до своего логичного конца. Слава нации!" – сказал Прокопенко.

Отметим, Прокопенко – украинский офицер, подполковник Национальной гвардии Украины, командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", участник российско-украинской войны. 19 марта 2022 года он был удостоен звания Героя Украины.

Во время российского вторжения в Украину "Рэдис" отметился эффективными действиями по отражению атак врага и защитой города-героя Мариуполя. В октябре 2022 вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Вместе с ним в город приехали лидеры защитников "Азовстали".

8 июля, на 500-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, президент Владимир Зеленский приехал на остров Змеиный, который стал символом несокрушимости нашего народа.

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