'Мы обрели нашу церковь': Порошенко обнародовал исторические фото в годовщину Объединительного собора ПЦУ

Шесть лет назад сбылась трехсотлетняя мечта украинцев – встала православная церковь Украины. Пятый президент Петр Порошенко напомнил события того незапамятного дня.

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Лидер "Евросолидарности" обнародовал в соцсетях исторические фото в годовщину Объединительного собора ВТО.

"Вечером снежного дня после завершения Объединительного Собора из дверей национальной святыни – Софии Киевской в общину вышел ее Предстоятель. Около десяти часов верующие провели на морозе на площади у Собора, молясь о его успехе, за нашу духовную независимость", – напомнил Порошенко.

"И вот наконец-то Православная Церковь Украины – пятнадцатая каноническая церковь в большой семье православных церквей. Тогда был завершен нелегкий путь, которым мы с моей командой шли не один год. Мы преодолели недоверие, страх поражения, происки врага", – пишет пятый президент .

"Сегодня Православная Церковь Украины — это возрожденное украинское православие Владимирова корня, которое ведет украинцев по Евангелической дороге, поддерживая моральный дух и веру на фронте и в тылу. У нашей поместной церкви и нашего государства тот же враг. Россия с пеной у рта продолжает доказывать , что ни ПЦУ, ни Украины не должно существовать. что враг хочет поработить нас еще и духовно и бешено, потому что теряет рычаги влияния на украинцев. И его пропаганда здесь бессильна", - убежден Порошенко.

"Горжусь нашей командой, которая в этом году дожила запрет московского патриархата в Украине. Мы получили нашу церковь и должны продолжать ее строить!", - резюмирует Петр Порошенко.