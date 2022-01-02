Мы не зрители фильма о бесконечной глупости. Мы – его персонажи
Вот хоть убей – не могу понять...
А что? Это очень интересно обсуждать?
Все эти скумбрии? Половые губы по форме и по вкусу? Это просто в тренде? Или действительно так интересно, что может вызывать дискуссии?
Когда меня спрашивают, почему мне так зашел Don't look up – я просто открываю новостную ленту.
Ленту, где новости о запусках ракет, лекарствах от рака, исследованиях короновируса, гибели людей в войнах по всему миру, терроризме, искусстве имеют меньше просмотров, чем ослепительно свежая новость о некой звезде, которая "засветила бритую промежность и поплатилась"...
А вы удивляетесь тому, что серьезный фильм-предупреждение исполнен в жанре гротеска и черной комедии.
И фильм вам понравился, и новость про вареник с селедкой вызвала колоссальный интерес! Про скумбрию эпохальной важности я уже и не говорю!
Вы никакого диссонанса не ощущаете?
Похоже, что мы не смотрим фильм о бесконечной глупости общества, не способного поумнеть даже под угрозой смерти. Мы давно стали его основными персонажами.
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