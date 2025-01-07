'Мы не знаем, как война скажется на нашем здоровье': врач из Киева рассказал свою историю для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Война – это стресс, и его последствия испытывают каждый из нас. Врач-стоматолог рассказывает, как справляется со стрессом и неопределенностью сам. А еще приводит шокирующие примеры из практики. История известного стоматолога Виктора Крыжановского вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Однажды на прием к Виктору попал 8-летний пациент. После пережитого дома на востоке Украины мальчик сознательно выломал себе несколько зубов.

"Я спросил его: „Когда ты так поступал – не было больно?" Он говорит: „Было больно. Но я не мог этого не делать". Это было проявление хронического стресса, и только стоматологической помощи здесь мало. Мы еще не знаем, с чем будем сталкиваться дальше", – рассказывает Виктор Крыжановский Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Врач напоминает, что у людей природой заложены три инстинктивных реакции на стресс – убежать, замереть и атаковать. Виктор говорит, что его вариант – третий: он не ждет окончания войны, а действует здесь и сейчас:

"Я даже в первые дни вторжения бегал в лес на пробежку. Я так живу, это мое внутреннее состояние. Не будет счастья, когда закончится война. Но каждый день нужно планировать и проживать с чувством счастья", – подчеркивает Виктор.

История врача Виктора Крыжановского вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Вы найдете ее по ссылке.

Архив Музея "Голоса Мирных" содержит уже более 120 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.