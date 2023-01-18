В Днепре простились с погибшей в результате ракетного удара волонтером: у нее осталось двое детей. Фото и видео

В Днепре продолжают прощаться с жертвами российского теракта 14 января, когда оккупанты выпустили по жилому дому ракету. В среду, 18 января, похоронили волонтера Ирину Саламатенко.

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У женщины осталось двое детей. Об этом сообщает издание "Суспільне Дніпро" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ирина Саламатенко как и десятки других невинных жертв находилась у себя дома в тот момент, когда российские террористы выпустили туда ракету.

В родном городе она работала стоматологом. Также занималась волонтерством. С начала полномасштабной войны с Россией Ирина помогала бойцам, а также военным, вернувшимся из плена.

У нее остались двое детей – мальчик-подросток и 6-летняя дочь.

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. В результате был обрушен один из подъездов.

Ранее сообщалось, что днем 15 января во время разбора завалов уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре удалось спасти женщину. Сотрудники ГСЧС услышали голос пострадавшей и спустя некоторое время нашли ее под завалами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 января подтверждена гибель 45 человек, в том числе 6 детей. В результате ракетного удара РФ 79 человек получили ранения, Россия оставила сиротами пятерых детей.