'Мы их к нам не звали, сами пришли': украинцы отреагировали на закупку РФ целлофановых пакетов для трупов

Массовая закупка целлофановых пакетов для трупов, закупленных Минобороны России накануне вероятной эскалации на Донбассе, вызвала полярные реакции в социальных сетях. Однако преимущественно украинцы находят даже в этом повод для оптимизма и юмора.

OBOZREVATEL собрал наиболее яркие комментарии в социальных сетях, где подписчики наперебой оценивают полезность этих мешков и кому они больше понадобятся. Также некоторые усомнились, что российским солдатам хватит партии из 45 тысяч мешков.

"Они их собрались по трое что-ли хоронить?", – с сарказмом задается вопросом один украинец.

"Раз простыни не покупали значит чехов и мусульман нет", – иронизирует второй.

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Разумеется, есть и те, кого новость о снабжении инвентаря под человеческие тела ужаснула. Женщины обращаются к матерям российских солдат, чтобы те не отпускали сыновей в качестве пушечного мяса на бойню.

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