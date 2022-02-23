"Мы их к нам не звали, сами пришли": украинцы отреагировали на закупку РФ целлофановых пакетов для трупов
Массовая закупка целлофановых пакетов для трупов, закупленных Минобороны России накануне вероятной эскалации на Донбассе, вызвала полярные реакции в социальных сетях. Однако преимущественно украинцы находят даже в этом повод для оптимизма и юмора.
OBOZREVATEL собрал наиболее яркие комментарии в социальных сетях, где подписчики наперебой оценивают полезность этих мешков и кому они больше понадобятся. Также некоторые усомнились, что российским солдатам хватит партии из 45 тысяч мешков.
"Они их собрались по трое что-ли хоронить?", – с сарказмом задается вопросом один украинец.
"Раз простыни не покупали значит чехов и мусульман нет", – иронизирует второй.
Разумеется, есть и те, кого новость о снабжении инвентаря под человеческие тела ужаснула. Женщины обращаются к матерям российских солдат, чтобы те не отпускали сыновей в качестве пушечного мяса на бойню.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в сети появился ролик, где пьяный не то бурят, не то казах, грозится воевать в рядах "ЛНР" и убивать украинцев;
украинский журналист Дмитрий Гордон записал обращение к президенту России, но уделил время и российским матерям, которые еще могут повлиять на своих сыновей, собравшихся атаковать Украину.