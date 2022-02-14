'Всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать': Гордон обратился к Путину

Известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон записал отрытое обращение к главе Российской Федерации Владимиру Путину ввиду угрозы полномасштабной войны в Украине. Он заявил, что украинцы будут убивать любого, кто ступит на нашу землю с целью ее оккупации.

Соответствующий ролик Гордон выложил на своем YouTube-канале. В начале послания журналист провел небольшой экскурс по локациям в Киеве, где прошла вся его жизнь, начиная с родильного дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Владимир Путин, я неслучайно показал вам места, которые для меня – все. Наверное, это то, что называется Родиной. У нас, у украинцев, у киевлян, есть Родина и нам все равно, какие у вас на нее планы: бомбардировать с воздуха или захватывать через наземную операцию. Мы будем защищать свою Родину, потому что Родина – это мама, и другой ни у кого из нас нет", – подчеркнул он, обращаясь к лидеру Кремля.

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Гордон также призвал услышать его послание всех российских матерей, чьи сыновья сегодня дислоцируются в нескольких десятках километров от границ с Украиной в ожидании преступного приказа из Москвы.

"Мы находимся на своей земле, мы любим свою землю, мы никому не угрожаем, в том числе и России. И вы должны знать, что всех, кто ступит на нашу землю, мы будем убивать, потому что у нас нет другого выбора", – сказал журналист.

Он призвал женщин оказать воздействие на своих сыновей и уговорить их не вступать в войну. По словам Гордона, для Путина и его окружения молодые парни – всего-навсего пушечное мясо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что редакция Дмитрия Гордона подверглась обстрелу неизвестными.