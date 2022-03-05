''Мы хотим мира'': мэрия Винницы призвала закрыть небо над Украиной и не допустить новых смертей

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Винницкий городской совет призвал закрыть небо над Украиной и не допустить новых смертей.

Обращение с требованием положить конец ежедневным бомбардировкам и ракетным ударам, которые наносит по украинским городам и селам оккупационная армия РФ, приняли депутаты Винницкого горсовета на внеочередном заседании 5 марта.

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Свой призыв винницкие депутаты адресовали главам США, Франции, Германии, Великобритании, генеральному секретарю НАТО, правительствам, парламентам, послам и дипкорпусам стран-членов Альянса.

"Действовать надо немедленно! Уже в первые дни конфликта было зафиксировано использование запрещенных мировым сообществом боевых средств. Тысячи погибших и раненых детей, женщин, пожилых людей, разрушенные больницы, школы, детские сады – такова цена промедления НАТО. Поддержите просьбу президента Украины Владимира Зеленского закрытие неба над Украиной!", - призвал глава фракции "Слуга народа" в Винницком горсовете Сергей Борзов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с аналогичным обращением к НАТО и лидерам стран-членов Североатлантического Альянса обратились депутаты Киевсовета и Ивано-Франковского горсовета.

А на Запорожье, где оккупанты обстреливали Запорожскую АЭС в городе Энергодар, начали собирать подписи за закрытие неба над нашим государством.