''Каждая упущенная минута – это смерти наших граждан'': Ивано-Франковский горсовет призвал закрыть небо над Украиной

Депутаты Ивано-Франковского городского совета призвали страны НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы защитить мирных людей, которых каждый день жестоко уничтожает Россия. Российское нападение на Украину уже давно и напрямую касается Североатлантического альянса.

Соответствующее обращение ко всем правительствам стран НАТО, послам всех стран мира, а также к президентам США, Франции и федеральному канцлеру Европы направили сегодня депутаты Ивано-Франковского городского совета.

В обращении депутаты напомнили, что путинские войска напали на Украину коварно, среди ночи, пока украинцы мирно спали в своих домах. С тех пор враг на протяжении 10 суток без устали пытается стереть Украину с лица земли, уничтожает ключевые объекты критической инфраструктуры страны, проводит массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел, применяя при этом авиацию, баллистические ракеты, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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Счет погибших мирных граждан идет уже на сотни.

То, что делает Путин, убеждены ивано-франковские депутаты – это уже давно не война исключительно против Украины. Ведь удары по атомным электростанциям нашего государства ставят под угрозу существование всего человечества.

"Каждая упущенная минута - это смерти наших граждан, уничтоженные города и села. Украинский народ стал жертвой возродившегося на территории РФ имперских амбиций тоталитарного режима и угрожающего ядерным ударом всему миру. Ночь на 4 марта показала, что даже уничтожение Украины - не единственная цель кровожадного режима Путина и РФ. Обстрелами Запорожской АЭС войска оккупантов поставили под вопрос выживания всего человечества и даже жизни собственных граждан", - говорится в обращении.

Российская агрессия уже давно перестала быть проблемой только Украины. Она теперь напрямую касается НАТО, отказывающегося закрыть небо над нашим государством, ссылаясь на страх конфронтации с РФ.

"Сотни тысяч беженцев направляются через границы НАТО. Весь мир понимает важность закрытия неба над Украиной. Теперь пора всем демократическим правительствам, разделяющим ценности человеческой жизни, делом доказать свои гуманистические идеи. Закрытие неба над Украиной позволит нам остановить врага и защитить тысячи жизней украинцев" , – отметили депутаты Ивано-Франковска.

"От имени миллионов украинцев, которые с 24 февраля сидят в укрытиях и бомбоубежищах, от имени воюющих за свободу Европы, в память об уже убитых 2 тысячах гражданских граждан и от всех, кто уже погиб от российских бомбардировок - мы призываем вас закрыть небо над Украиной", – требуют депутаты.

Напомним, накануне НАТО отказалось закрывать небо над Украиной из-за нежелания вступать в прямую конфронтацию с РФ. Это решение президент Украины Зеленский назвал позорным. Он обвинил НАТО в трусости, подверг сомнению способность Альянса защитить хоть кого-то и отметил: со дня этого отказа все украинцы, которых убьют путинские войска в Украине, продолжая запускать свои ракеты и проводя авиабомбардировки - будут и на совести руководителей НАТО.