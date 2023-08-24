"Мы должны закончить эту войну победой": Залужный, Буданов, Наев, Малюк и Сырский поздравили украинцев с Днем Независимости

24 августа Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Сергей Наев, Василий Малюк и Александр Сырский поздравили украинцев с Днем Независимости нашей страны. Все они отметили: сейчас независимость мы отстаиваем в жестоких боях с российскими оккупантами.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назвал Украину страной непокорных, непоколебимых и несгибаемых, а также гордых, героических и храбрых людей. Генерал на своей странице в Facebook поделился видео с нашими военными.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов опубликовал поздравление в Telegram. Он отметил, что украинский народ шел к независимости долго и тяжело. Эта борьба продолжается и теперь.

"Второй год подряд после полномасштабного вторжения мы уничтожаем российских оккупантов, мужественно и самоотверженно отвоевывая свои территории... Мы имеем общую цель – победить, общую мечту – построить независимое, мирное, безопасное и богатое будущее и общую идею справедливости во всех ее проявлениях!" – написал глава ГУР.

Он пожелал, чтобы главный государственный праздник вдохновил украинцев на дальнейшую борьбу с ненавистным врагом, а героическая Победа Украины стала всеобщей победой всего демократического мира.

"Вечная память и уважение героям, отдавшим свою жизнь за родную землю, за наше счастливое будущее", – написал генерал-майор Буданов.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев отметил в Facebook, что сегодня весь украинский народ и Вооруженные силы демонстрируют миру пример того, как нужно бороться за Независимость и Свободу.

Он напомнил, что Украине помогают страны-партнеры. "Современные оружие, вооружение и поступающая в украинскую армию военная техника наглядно демонстрируют единство антипутинской коалиции. И такое поистине мировое единство внушает уверенность в безальтернативном завершении нашей освободительной войны нашей же Победой!" – подчеркнул генерал-лейтенант.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк напомнил: 24 августа, в 32-ю годовщину Независимости нашей страны, ровно полтора года, как мы сдерживаем очередную волну российского нашествия на нашу землю.

"Во время полномасштабной войны Независимость приобрела новые смыслы. Она стала не только олицетворением нашего права на жизнь и свободу, но и символом героизма и подвига", – написал Малюк в Facebook.

Он заявил, что его ведомство проводит уникальные спецоперации и приближает день, когда прозвучат заветные для всех украинцев слова: "Враг уничтожен, Украина победила".

"Не забывайте, что этот путь окроплен кровью Героев, отдавших свою жизнь за Родину. Среди них – и наши побратимы, которых мы будем всегда помнить. Их подвиг дает силы драться и уничтожать врага дальше. Мы выстоим, потому что защищаем родную землю", – отметил глава СБУ.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский на своем Telegram-канале также поздравил сограждан.

"Независимость. За нее веками сражались наши предки. За независимость пришлось воевать и нашему поколению. Именно мы должны закончить эту войну раз и навсегда нашей победой", – подчеркнул он.

Сырский указал, что Силы обороны шаг за шагом освобождают наши города и села. "Слава героям, павшим за Украину! Мы помним и не простим врагу ни капли крови. Слава героям, которые сегодня в строю! Которые своей победой пишут новейшую историю. И не только нашу, но и всего мира. Украина была, есть и будет!" – заявил генерал-полковник.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский утром 24 августа поздравил Украину и украинцев с 32-летием провозглашения Независимости. Обращение гаранта, записанное в Киеве на фоне мурала украинскому Герою Александру Мациевскому, можно посмотреть по ссылке.

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