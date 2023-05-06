'Мы благодарны за вашу непреклонность': Минобороны Украины опубликовало трогательный ролик по случаю коронации Чарльза III

Торжественная церемония коронации на престол Великобритании Чарльза III не прошла мимо внимания Министерства обороны Украины. В этот праздничный день наши воины обратились к монарху, чтобы в его лице поблагодарить всех подданных Соединенного Королевства за обильную и своевременную помощь нашей стране в условиях войны и бедствий.

Видео дня

Кадры оригинального поздравления Чарльза опубликованы в Twitter оборонного ведомства. Лондон с первых дней полномасштабного вторжения оккупантов встал на сторону украинцев и ни разу от этой позиции не отступал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы благодарны за вашу непоколебимую поддержку и партнерство, особенно в прошлом году!" – обратились авторы ролика к правителю Британии.

Напомним, что в феврале президент Зеленский прибыл с официальным визитом в Букингемский дворец, где впервые встретился с Чарльзом в статусе короля, а не наследника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия стала одним из лидеров по военной помощи Украине, потому что имеет одну из лучших разведок в мире. Именно поэтому Лондон хорошо осознает, в чем наша страна нуждается в тот или иной период.

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