Мужчины в юбках на фото из СССР насмешили пользователей сети

Фото времен СССР, запечатлевшее танцующих в женских нарядах мужчин во время отдыха на круизном судне, рассмешило пользователей сети.

Архивный снимок появился на странице сообщества "Исторические фото" в Twitter. "Отдых на советском круизном судне. СССР. 1970-е", – говорится в подписи к публикации.

Фото вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Так, многие удивились тому, что в стране с такими жесткими моральными устоями существовали подобные виды развлечений.

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"Когда мужики в платьях на сцене никого не смущали", "Если бы фото было сделано в США, то непременно бы сопровождалось бы подписью "Их нравы". Но в данном случае – наши", "Сейчас бы за такое посадили", "Гей-парад", "Айсберг, потопивший "Титаник", явно ошибся судном", – пишут, в частности, они.

Кроме того, часть пользователей вспомнила о недавнем скандале, фигуранткой которого оказалась жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Напомним, бывшая фигуристка ранее резко высказалась о "мужской" художественной гимнастике.

"2021: у Навки инфаркт от мужской художественной гимнастики. 1970:", "Навка в обмороке лежит? Песков подносит под нос ей хлорку", "Навки с Фадеевым на них нет", "Навке не показывайте!", – шутят люди в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL назвал пять самых популярных продуктов в СССР. О еде того времени "ходят" легенды: кто-то говорит, что она была низкого качества, а кто-то, наоборот, утверждает, что это была лучшая пища, которую не сравнить с сегодняшней.