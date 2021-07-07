Мужчина сжег свою 'евробляху' в знак протеста против правил на украинской границе. Фото и видео

На украинской границе со Словакией на ПП "Ужгород-Вишне Немецке" гражданин Чехии поджег свой автомобиль, так как не смог пересечь пункт пропуска из-за проблем с документами. После этого мужчина попытался скрыться на территорию Украины.

Об огненном инциденте на границе рассказал журналист и блогер Виталий Глагола в своем Telegram-канале. Журналист также опубликовал фото и видео с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Блогер сообщил, что поджог автомобиля Škoda Octavia мужчина совершил на словацкой части пункта пропуска. Чеху не удалось убежать, его задержали украинские пограничники и надели на него наручники.

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"По предварительной информации, владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами, а затем пытался бежать на украинскую территорию, где его и задержали украинские пограничники и надели на него наручники. По моей информации - человек гражданин Чехии", — сообщил Глагола.

После инцидента словацкие пограничники отдали паспорта всем водителям автомобилей в очереди и порекомендовали ехать на другие пункты пропуска, добавил журналист.

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