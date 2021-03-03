Мужчина испытал диету на овощном соке и показал результат. Фото

Американский блогер Роб Ривера три дня придерживался питьевой диеты на овощном соке и показал, как изменилось его тело и самочувствие. Для "разгрузки" мужчина выбрал сельдерей, из которого самостоятельно отжимал сок.

Он отметил, что питьевая диета имеет очень простые правила: можно употреблять только сок в любом количестве, но никакую другую еду. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам американца, диета-детокс может помочь не только избавиться от лишних килограммов, а и снизить уровень холестерина и кровяное давление. Ривера отметил, что перед такой чисткой организма необходимы сутки на подготовку – 24 часа не есть "тяжелую" еду.

В начале диеты Ривера весил 65 килограмма. На четвертый день диеты мужчина весил также 65 килограмма, то есть не похудел. После эксперимента блогер отметил, что это легкий способ очистить свой организм от токсинов, но никак не похудеть. Он предположил, что вес возможно сбросить, если придерживаться такого питания неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только яйца и показал, как изменилось его тело и самочувствие. Кроме того, он испытал на себе картофельную диету, которая дала неожиданный результат.