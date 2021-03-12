Экранизировано десятки историй про ограбления банков, хотя режиссерам стоило бы обратить внимание и на реальные истории похищения музейных экспонатов. Возможно эти истории не настолько резонансные, но не менее захватывающие.

Стоимость музейных экспонатов часто исчисляется сотнями миллионов долларов, что делает их притягательными для грабителей. Правда, большая часть музейных краж совершается по предзаказу, иначе вор рискует быть пойманным дважды: во время похищения и во время продажи.

Похищение Мона Лизы

Невозможно не упомянуть про похищение Мона Лизы. Да - да, та самая Джаконда с "загадочной улыбкой" ради которой многие и идут в Лувр была похищена сотрудником музея в 1911 году.

В поиске картины полиция обыскала весь Париж, с рвением опрашивая каждого кто мог что-то видеть. Каждый парижанин знал о пропаже, ведь изображение Мона Лизы было на каждой первой газетной странице.

Картину нашли спустя два года в Италии и ее возвращение в Лувр стало громких событием для всего города. И тысячи жителей Парижа пошли посмотреть на украденный ранее шедевр.

Конечно история с похищением повысила узнаваемость картины. Вполне возможно что если бы на месте оказалось другое полотно да Винчи, то его бы ожидала такая всемирная слава, которая досталась "Мона Лизе".

Иногда музейные экспонаты крадут из-за дороговизны материала.

Четыре года назад из Берлинского музея Боде пропала сто килограммовая монета из чистого золота.

К сожалению, уникальная монета, отчеканенная в пяти экземплярах, в музей не вернулась. Грабители успели переплавить экспонат и продать золото частями, вложив вырученные деньги в легальный бизнес и недвижимость. Похитителей нашли и они получили срок в виде лишения свободы на четыре с половиной года.

Печальная история о том, как предмет, имеющий коллекционную ценность превратился в груду золота.

Конечно, мировые музеи оснащены современнейшими системами безопасности и такие вопиющие случаи случаются редко.

Похищение средь бела дня

Если похитители в музее Боде действовали ночью, то есть грабители, разворачивающие свою противозаконную деятельность в дневное время.

Мужчина снял картину "Ай- Петри. Крым" прямо перед носом у зрителей и невозмутимо пройдя через выставочные залы, покинул Третьяковку с полотном в руках.

Посетители так ничего и не поняли, прибывая в уверенности, что человек с картиной музейный работник. О том, что произошла кража им стало понятно лишь когда сотрудница музея подняла тревогу.

Правда, невероятное везение грабителя закончилось быстро. Его поймали и приговорили к трем годам лишения свободы, а картина вернулась в музей.

В мире очень много музейных экспонатов, но еще больше интересных историй связанных с ними.

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