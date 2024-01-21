Музей угрожали сжечь: в Одессе отменили выставку художника, на которой должны были быть представлены портреты украинских военных. Фото

В Одесском национальном художественном музее временно отменили открытие выставки "Зі стрічками і прапорами" Давида Чичкана. Причиной стал скандал в соцсетях, разгоревшийся из-за личности художника, который называет себя анархистом и на выставки которого неоднократно совершались нападения.

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Негативные комментарии собрались под анонсом мероприятия на странице музея в Instagram. В то же время в защиту художника встал журналист и участник войны на Донбассе Евгений Лешан.

Почему возник конфликт и какова реакция музея?

Выставку Давида Чичкана в Одесском национальном художественном музее планировали открыть 21 января в 15:00. На ней, как отмечалось в анонсе, должны были быть представлены портреты военных, изображенные в стилистике политического плаката конца XIX – первой половины XX веков. Художник таким образом "стремился подчеркнуть отличие армии свободных людей с разнообразными взглядами от обезличенной массы оккупантов".

"Герои его работ – представители анархистского и антиавторитарного социалистического движений, которые стоят на защите Украины в рядах ВСУ", – говорилось в сообщении.

Этот анонс опубликовали 18 января и за сутки под ним собралось более 200 комментариев. В них люди в основном призывали отменить выставку из-за взглядов автора. В комментариях они писали, что художник в своих работах приравнял украинских защитников к военной армии РФ. Пользователи "угрожали" также "отменой" администрации музея.

Сначала администрация отреагировала на комментарии в Instagram, заявив, что для команды музея эта "выставка ценна", ведь она посвящена защитникам и защитницам и, что они хотят, чтобы посетители видели их лица. Однако впоследствии и пост с анонсом, и сама сторис были удалены.

Вечером 19 января в Instagram музее опубликовали еще один пост, в котором сообщили, что открытие выставки "временно отменено из соображений безопасности".

В комментарии изданию "Суспільне" Давид Чичкан отметил, что мнения украинцев под анонсом видел и признался, что такие высказывания по поводу его работ слышит уже около 12 лет.

"Я носитель антиавторитарных левых взглядов. Соответственно, носители правых авторитарных взглядов пытаются повредить моей деятельности, для этого они сознательно ошибочно интерпретируют мое наследие. Люди так отреагировали потому, что они не захотели понять о чем мои изображения, а прислушивались не к моей экспликации, а к тем ложным интерпретациям", – утверждает он.

По словам художника, с начала полномасштабного вторжения его картины выставляли в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Ужгороде. Также он заверил, что если его выставку отменят в Одессе, то проведет ее в Днепре, "куда его тоже приглашали".

В защиту художника встал заместитель редактора Крымского центра журналистских расследований и председатель ОО "Украинская Оборона" Евгений Лешан, ныне лейтенант 130-го отдельного батальона территориальной обороны. Он опубликовал в Facebook свое фото со времен войны на Донбассе, сделанное в январе 2015 года на южной окраине Гранитного. По словам журналиста, Давид Чичкан впоследствии с его разрешения использовал этот образ для одной из своих работ.

"А в этом году ультраправые говнюки грозятся сжечь Одесский национальный художественный музей, чтобы не допустить там выставки Давида Чичкана "Зі стрічками та прапорами", посвященной защитникам и защитницам, защищающим Украину. На мой взгляд, общественная огласка должна поддержать музей и помочь администрации и ответственным за безопасность работы музея принять правильное решение и не позволить поджигателям определять художественную политику страны", – высказался Лешан.

Кто такой Давид Чичкан?

Родился в 1986 году в Киеве, в семье художников Татьяны Ильяховой и Ильи Чичкана. Свою художественную практику начал в начале 2000-х. Член творческой группировки "А. Е.". Проиллюстрировал "Административный кодекс Украины" (издательство "Основы"). Живет и работает в Киеве.

На сайте "МИТЕЦ" его характеризуют как анархиста и художника, автора объектов и инсталляций, что называет себя рисовальщиком.

"Автор ряда простых политических плакатов, предназначенных не для галерей, а для уличных стен, заборов, подъездов и пространства социальных сетей в интернете. Не принимает всерьез институты или площадки современного искусства, участие в их проектах рассматривает только как возможность заработать деньги или посетить европейские страны. Само определение "современный художник" и "современное искусство" оценивает как сомнительные, вредные и иерархические", – говорится в описании.

В 2017 году выставку Давида Чичкана "Втрачені можливості", открывшуюся в Центре визуальной культуры в Киеве, разгромили люди в балаклавах. Часть работ уничтожили, другие забрали.

В преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину во Львовском муниципальном художественном центре на время приостановили работу выставки "Стрічки та рикутники" Чичкана. Тогда неизвестные повредили имущество центра и посетителей. Художественный центр они обвинили в том, что "за деньги львовских налогоплательщиков там проводится политическая пропаганда левых взглядов и популяризируется человек, причастный к очернению Майдана и украинской армии".

Осенью 2023 года в Запорожье появился мурал в честь анархиста и революционера Нестора Махно, одним из авторов которого выступил Давид Чичкан.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе разгорелся скандал из-за намерения провести литературное мероприятие имени Пушкина. В сети резко ответили организатору – писательнице Екатерине Богачинской, тогда подключилась СБУ, после чего женщина записала видео, где назвала украинский народ "страшным".

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