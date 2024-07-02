Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова опубликовал цикл интервью известных украинцев о войне, памяти и справедливости

В течение трех месяцев Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в рамках выставки "Голоса" в Музее истории города Киева проводил публичные интервью с украинскими профессионалами в сфере сохранения национальной памяти. По многочисленным просьбам слушателей, Музей публикует серию видео интервью первого цикла культурных событий выставки.

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Почему сохранение национальной памяти для украинцев сверхважно? Какова должна быть справедливость во время войны и послевоенная? Как трансформируется общество на фоне непредсказуемости и продолжительности событий в Украине? Что следует знать, отрефлексировать и запомнить об этой войне каждому из нас? На острейшие вопросы ответили эксперты специально для цикла интервью Музея.

Первое публичное интервью цикла – это разговор с Александрой Матвийчук, правозащитницей, главой "Центра гражданских свобод", который получил Нобелевскую премию мира в 2022 году, координатором работы инициативной группы "Евромайдан SOS". Модерировала беседу Анастасия Платонова – культурная критика, аналитика культуры и куратор этого цикла событий.

Говорили о таком:

– почему важно документировать опыты войны и на что они влияют;

– чем сейчас занимаются украинские правозащитники, ключевые актуальные процессы;

– как то, что иностранцы читают, слушают и видят войну в Украине, влияет на системные изменения в понимании того, что происходит в Украине и мире;

– что делать с "усталостью" западного мира от войны;

– как Украине и украинцам справиться с необходимостью перезагрузки системы международного права;

– как примириться с безграничным количеством зла, насилия, несправедливости, безнаказанности;

– почему важно помнить;

– что может сделать каждый, чтобы помочь украинским правозащитникам.

Выставка "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова длилась три месяца в Музее истории города Киева, чтобы раскрыть глубину и силу живых человеческих историй, собранных в более чем 110-тысячном архиве Музея "Голоса Мирных". За это время ее посетило более 5 тысяч человек. Первый сезон выставки завершен.

Министерство культуры и информационной политики Украины выразило благодарность Музею "Голоса Мирных" за весомый вклад в сохранение национальной памяти Украины через сбор, хранение и распространение свидетельств жителей Украины о войне, в частности в рамках выставки "Голоса", и рекомендовало выставку к показу в Европе и США.

Следите за новыми видео в плейлисте, а за анонсами мероприятий – в соцсетях Фонда Рината Ахметова и в Музее "Голоса Мирных".