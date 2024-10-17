Музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова объявил конкурс эссе '1000 дней войны. Мой путь'

Талантливые эссе, каждое из которых поражает и вдохновляет. Истории украинской молодежи, мотивирующие нас, взрослых, двигаться дальше, несмотря на вызовы войны. Экспертное жюри известных украинцев с увлечением изучает каждую творческую работу. Продолжается Конкурс эссе "1000 дней войны. Мой путь" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Эссе молодых людей ценны не только как исторические свидетельства очевидцев войны, но прежде всего как манифест тех, кто будет отстраивать свою любимую Родину из пепла и руин", – отмечает участник жюри Иван Степурин, украинский издатель, основатель и руководитель издательства "Саммит-Книга".

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты I-II курсов колледжей, заведений профессионального (профессионально-технического) образования, учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и заведений профессионального (профессионально-технического) образования всех областей Украины.

Подать эссе можно до 20 октября 2024 только через официальную регистрационную форму на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса.

Шпаргалка для участников по ссылке.

Победители Конкурса эссе будут объявлены 20 декабря 2024 года. Они получат дипломы и ценные подарки: гаджеты и полезные вещи.

"Для меня это возможность прикоснуться к чувствам и мнениям нашей молодежи, почувствовать через их видение будущее нашей Украины" – отмечает участник экспертного жюри конкурса Алексей Суханов, актер и ведущий, посол Музея "Голоса Мирных". В видео от Фонда Алексей читает эссе "Мы остаемся свободными" одного из победителей прошлогоднего конкурса.

"У нас у всех в той или иной степени были разрушены привычные жизни. Каждый человек ищет, благодаря чему сможет извлечь себя из состояния жертвы. И здесь пригодится творчество в любой форме. У людей открываются новые дыхания благодаря творчеству", – делится участница жюри Даша Трегубова, актриса, ведущая, продюсер, автор видеопроекта #ДашаЧитает. Ее голосом звучит эссе одного из победителей "Корабль-красавец".

Лучшие работы Конкурса станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшей в мире коллекции историй о войне в Украине, содержащей уже 120 тысяч живых историй из первых уст.

Организаторами Конкурса есть Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.