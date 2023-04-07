''Мрія'' и Вооруженные силы будут вместе помогать семьям погибших героев

Общественная организация "Мечта детей Украины" и Вооруженные силы Украины подписали меморандум о сотрудничестве и совместной помощи семьям павших воинов.

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Об этом в Facebook сообщила руководитель организации и общественный деятель Дана Яровая.

"Я безгранично благодарна Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному за поддержку ОО "Мечта детей Украины" в вопросах совместной помощи семьям погибших, без вести пропавших. Договорились о консолидации поддержки таких семей. Мы все должны стать опорой для таких семей. Но хоть каким-то образом помочь им пережить их горе." – написала волонтер.

Еженедельно более 100 семей павших героев, пропавших без вести и пленных украинцев обращаюсь к ОО "Мечта детей Украины" за поддержкой. Сейчас около 2000 детей являются подопечными организации и получают гуманитарную, психологическую и юридическую помощь.

"Вкладывая сейчас усилия в виде материальной помощи, психологической помощи, помощи по развитию таких детей, мы даем им шанс справиться со своим горем, найти силы жить дальше, начать снова мечтать и достигать своих мечтаний", - подытожила Яровая.