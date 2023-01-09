Можно согреться и поработать: харьковчанин обустроил ''пункт несокрушимости'' в собственной квартире и принимает людей. Фото

Житель Харькова Денис Котенко обустроил в собственной квартире "пункт несокрушимости". Мужчина понял, что у него дома не выключают свет, поэтому решил предложить помощь нуждающимся горожанам.

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В "пункте несокрушимости" Котенко можно постирать вещи, согреться, поесть и переночевать. С октября он принял у себя уже 60 человек, сообщает "Общественное".

Харьковчанин рассказал, что сначала помогал друзьям, которым, в частности, нужно было поработать или воспользоваться интернетом. Затем он понял, что в помощи могут нуждаться и другие жители города, оказавшиеся в сложной ситуации. О своем "пункте несокрушимости" Котенко рассказал на сайте объявлений.

Ранее он жил вместе с женой, пятью детьми и собакой, но в начале полномасштабного вторжения вывез семью на запад страны. Сейчас с Денисом живет Владислав Соболь из Купянска, восстанавливающий потерянные документы. Он обратился к Денису, поскольку негде было жить.

"Я был в оккупации с начала войны, и была у меня проблема – потерял паспорт. Россияне предлагали получить российское гражданство, но я наотрез отказывался. В Украине родился, в Украине и хочу жить", – рассказал Владислав.

Напомним: в Буче на Киевщине открыли "Пункт несокрушимости" в виде настоящей юрты. Это произошло благодаря поддержке Посольства Республики Казахстан в Украине. Жители города смогут согреться и подзарядить гаджеты при необходимости.

А на территории маркет-мола "Дарынок" в Киеве открыт самый большой в Украине "городок несокрушимости", где можно не только выпить горячего чая и зарядить свои гаджеты, но прекрасно провести время всей семьей и даже выгулять собаку. На территории хаба полностью оборудованы места на 1000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– для жителей Херсона и области ранее заработала онлайн-карта укрытий и "пунктов несокрушимости". Инициатива связана с усилением русских обстрелов после освобождения города;

– в Ирпене Киевской области заработал мобильный пункт обогрева. Эту помощь пристоличному городу оказал главный раввин Синагоги Бродского в Киеве Моше Реувен Азман.

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