Можно 'переобут' западные бронемашины за 10 мин: Порошенко передает на фронт новую версию мобильного шиномонтажа

Пётр Порошенко передает на фронт новую версию мобильного шиномонтажного комплекса. Благодаря ему можно будет "переобувать" западные бронемашины.

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Об этом лидер "Евросолидарности" написал в соцсетях.

"Усеянные обломками от снарядов и минами фронтовые дороги – это совсем не о романтике. Это о постоянной опасности порезать или разорвать резину, не достигнув пункта назначения. Ровно два года назад наша команда вместе с украинским производителем создала первый мобильный шиномонтаж. Тогда эта тема не была популярна среди волонтеров. Но очень популярна среди военных", – напомнил Порошенко.

"Этот проект произвел сильный эффект – телефон разрывался от звонков комбригов и зампельев. Шиномонтаж решал значительную проблему логистики, когда грузовики и пикапы выходили из строя и их нужно было везти за 70–100 км в ближайшие населенные пункты. Уходило время, а с ним и боеспособность бригад. Наш шиномонтаж на месте решал проблему через 10 минут", – отмечает пятый Президент.

"За эти годы мы получили множество одобрительных отзывов и от 79-й, 80-й и от 46-й бригады, которым мы поставили наши станции шиномонтажа. Но на этом мы не остановились. Сегодня представим новое поколение шиномонтажа для фронта, где можно переобувать бронированные колеса на бронемашинах Hamvee, MaxxPro и ROSHEL", – отмечает Порошенко.

"В этом контейнере установлено специальное оборудование, которого нет на обычных шиномонтажах. А еще есть место отдыха для солдат и сержантов, которые будут работать где-то далеко от линии фронта", – пишет Порошенко.

"Платеж за 5 шиномонтажей нового поколения Фонд Порошенко совершил еще 11 февраля. Мы успели как раз за сутки до того, как власти применили незаконные санкции. Бездумно забрав огромный ресурс посредством нашей помощи для фронта. А такие проекты, как "Ай-Петри СВ", мобильные шиномонтажи, передвижные автомобильные мастерские, стирально-душевые, командно-штабные комплексы и прочее – это символы частной оборонной промышленности", – отмечает Петр Порошенко.

Всего с начала полномасштабного вторжения Фонд Порошенко направил на помощь ВСУ более 6 миллиардов 700 миллионов гривен.