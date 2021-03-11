Можно ли заразиться COVID-19 на улице: специалисты дали ответы о масках, дистанции и курении

Вероятность заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 на улице значительно ниже, чем в закрытых помещениях. И не важно, речь идет о первых его вариантах или мутациях. Решающую роль в передаче инфекции играют аэрозоли – мелкие частицы жидкости, выделяемые больным при дыхании: на свежем воздухе они быстрее перестают быть опасными.

Так говорят эксперты-вирусологи и другие ученые, одновременно предостерегая, что заразиться можно и на улице, если находиться среди большого скопления людей на ограниченной площади. В комментариях DW они рассказали о том, нужно ли носить защитные маски и соблюдать дистанцию на свежем воздухе, а также, может ли курение способствовать заражению COVID-19.

"Благодаря активной циркуляции воздуха аэрозоли перестают быть концентрированными", – объяснил Нико Муттерс, руководитель Института гигиены и охраны общественного здоровья в университетской клинике Бонна.

Его мнение поддержала и Биргит Венер, которая изучает свойства аэрозолей в Научно-исследовательском институте тропосферы имени Лейбница. По ее словам, капельки жидкости, которые оказались в воздухе вместе с дыханием, за пределами закрытых помещений, быстрее высыхают и теряют концентрацию.

Однако, как следует из программного документа Общества исследования аэрозолей, заражение коронавирусом на улице полностью исключить нельзя. Оно становится реальным, когда речь идет о большом скоплении людей на ограниченной площади. В частности, если среди них есть носители вируса, а другие не пользуются средствами защиты.

Вирусолог Александр Кекуле заявил, что дистанцию в 1,5 метра обязательно нужно соблюдать и на свежем воздухе.

"Если этого не делать, а общаться лицом к лицу и одновременно громко говорить, петь или кричать, то можно заразить своего собеседника не воздушным, а капельным путем – так, будто вы на него плюнули", – пояснил он.

Также, добавляет ученый, дистанции следует придерживаться и ради того, чтобы защититься от мутаций COVID-19.

"Вирус, который мутировал, не "перелетает" на большие расстояния – это важно помнить. Но вывод такой – от объятий и поцелуев стоит воздержаться. А вот во время обычных встреч, когда, например, ты просто проходишь мимо другого человека, опасности заражения практически не возникает", – считает эксперт.

На улице носить защитную маску рекомендуют, находясь в толпе, и в случае, когда соблюдать социальную дистанцию в отношении других людей невозможно.

"Когда ждешь автобус на остановке или стоишь в очереди и чувствуешь себя некомфортно, маска, конечно, не повредит", – говорит Венер.

По словам Биргит Венер, если люди будут сидеть группами на лужайке, вероятность того, что ветер донесет до другой группы отдыхающих аэрозоли в достаточном для заражения концентрации, "практически нулевая".

"Чем более ветреной является погода, тем сильнее облако аэрозолей, которые производит человек, разносится по округе. Но поскольку температура человеческого тела, как правило, выше температуры воздуха, это облако просто поднимается вверх, испаряясь", – согласен с коллегой исследователь аэрозолей, физик Герхард Шойх.

Окончательного ответа на этот вопрос ученые пока не дали. По словам врача Муттерса, сказать, что в теплое время года вероятность заразиться коронавирусом на улице ниже, чем в холодные месяцы, нельзя. Он обращает внимание на то, что ультрафиолетовые лучи, которые отражаются от снега, бывают даже сильнее, чем те, что рассеянные в воздухе в обычный летний день. К тому же инфицирования происходят во всем мире – как в теплых, так и в холодных регионах.

С этим не согласен Кекуле, заявляя, что не все заражения в теплых регионах происходили на свежем воздухе.

"А ведь именно в жарких странах люди особенно любят находиться в помещениях, где работают вентиляторы и кондиционеры", – объяснил вирусолог.

В случае встречи со спортсменами, которые глубоко и активно дышат, достаточно просто соблюдать социальную дистанцию, "и заражение коронавирусом на свежем воздухе не будет грозить", успокаивают эксперты.

"Во время занятия спортом нужно несколько минут находиться в непосредственной близости от другого человека, чтобы его заразить", – объясняет Шойх.

Якобы поэтому даже контактные виды спорта, например, футбол или баскетбол, когда ими занимаются на открытой площадке, с точки зрения исследователя аэрозолей, опасности не представляют. Другое дело с общими кабинками для переодевания и туалетами. Здесь, рекомендуют эксперты, необходимо соблюдать повышенную осторожность и чаще их проветривать.

На сегодняшний день не существует исследований, которые изучали бы влияние пассивного курения на распространение инфекций.

Исследователь аэрозолей Шойх говорит, что при условии соблюдения социальной дистанции курильщики, с точки зрения распространения COVID-19, не являются более опасными некурящих. Поскольку во время курения "наружу не попадает больше вируса, чем при других условиях".

Врач Муттерс тоже считает, что сами по себе курильщики не являются потенциально более заразными носителями вируса.

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