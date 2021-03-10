Можно ли заболеть коронавирусом после прививки: ученый объяснил нюанс

Вакцинированный человек может заболеть коронавирусом, но прививка защитит его от тяжелого течения болезни и от летального исхода.

Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказал академик НАН Украины Сергей Комисаренко. "Хорошая новость заключается в том, что после вакцинации иммунитет становится более мощным, чем после перенесенного заболевания", – добавил он.

Как пояснил ученый, риск заразиться коронавирусом, несмотря на прививку, зависит он состояния иммунитета того или иного человека.

"Дело в том, что вакцинация – это процесс, который специфически стимулирует нашу иммунную систему. Но иммунная система у каждого человека немного отличается. В зависимости от того, насколько эффективна иммунная система, она может либо полностью уберечь нас от заражения, либо сделать это менее эффективно", – сказал он.

Он напомнил, что в странах, где идет массовая вакцинация, "значительно меньшее количество людей заражается. А у тех, кто заражается, течение заболевания намного легче и гораздо меньше людей умирает".

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что после вакцинации препаратом CoviShield (AstraZeneca) 10 тысяч человек только у 126 человек были зафиксированы незначительные аллергические реакции, только один человек нуждался в медицинском наблюдении.