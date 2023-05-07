Можно ли пить воду во время еды, после еды? Холодную, тёплую?

Видео дня

Очень полезная и важная к прочтению информация. Разрушаем мифы.

В последнее время мне почему-то часто стали задавать один и тот же вопрос: можно ли пить воду (или любую другую жидкость – чай, кофе, компоты и т.д.) во время еды или сразу после еды.

Якобы некоторые "целители" утверждают, что пить воду во время еды (или сразу после еды) категорически нельзя, что якобы должно пройти, по крайней мере, 2 часа после принятия пищи, и только тогда можно будет попить. Объясняют это "целители" так: Дескать, вода, принятая во время или после еды, смывает пищу из желудка, и пища после этого плохо переваривается. И, дескать, вода разжижает желудочный сок, что тоже якобы сильно мешает перевариванию пищи в желудке.

И, на самом деле, часть правды в этом мифе есть. Но совсем не в том механизме, который обрисовывают нам различные малограмотные "целители". Давайте во всем этом разберемся подробнее. Но сразу хочу ответственно заявить, что пить воду во время еды (или сразу после) – МОЖНО. Эта вода ничего не вымывает и ничего не разжижает. Разные безграмотные спекуляции то и дело обрушиваются на наши головы. Хорошо, что мы начинаем им верить все меньше и меньше.

Дело в том, что желудок – это не просто кожаный курдюк, куда все сваливается, там все это перемешивается, а затем эта смесь идет дальше. Все, мягко говоря, несколько сложнее. В желудке есть продольные складки. По продольным складкам малой кривизны желудка вода быстро проходит к привратнику 12-перстной кишки и быстро покидает желудок. При этом вода практически не смешивается с желудочным соком. Поэтому совершенно не важно когда Вы пьете - во время еды, до еды или после еды. В любом случае вода, поступающая, в желудок, а потом в 12-перстную кишку, не сможет хоть сколько-то серьезно разжижить ни желудочный сок, ни поджелудочный сок, ни желчь, ни кишечный сок. Все разговоры о разжижении желудочного сока водой являются спекуляцией и абсолютно безосновательны.

Поэтому пейте воду, когда хотите, и не придавайте значения высказываниям безграмотных "целителей"-новаторов. И в самом деле, если бы вода хоть в малейшей мере мешала пищеварению, то любой суп наносил бы организму непоправимый вред... Но люди годами едят супы, и все у них с пищеварением нормально. Больше того, все знаю, что каждый день "надо песть чего-нибудь жиденького". А зарабатываются гастриты чаще всего именно отсутствием жидкой пищи. Итак, вывод первый: пить можно до еды, во время и после еды. Это никак не помещает пищеварению.

Но... Тем не менее, есть одно большое НО...

Начну с предыстории.

В практике советских рентгенологов (проф. В.Д.Линденбратен, 1969г) был такой случай. Надо было добиться удержания бариевой каши в желудке на время, необходимое для рентгенологического исследования. Но оказалось, что если кашу давать без предварительного подогрева (сразу из холодильника), то каша покидает желудок быстрее, чем рентгенологи успевали настроить свою тогдашнюю (1969 год), не столь совершенную аппаратуру. Рентгенологи заинтересовались этим фактом, провели эксперименты и выяснили, что если запивать пищу холодными напитками (например, ледяной водой или пепси-кола со льдом), то время пребывания пищи в желудке сокращается с 4-5 часов до 20 минут (подробнее об этом в докторской диссертации Линденбратена Виталия Давидовича "Материалы к вопросу о действии на организм тепла", 1969, Институт экспериментальной медицины АМН СССР, г. Ленинград). Т.е., при приеме холодной воды, пища буквально выталкивается из желудка. Это, во-первых, прямой путь к ожирению, так как такой пищей невозможно насытиться и чувство голода наступает очень быстро. Во-вторых, так и начинаются гнилостные процессы в кишечнике, потому что нормального переваривания, как такового и не было.

Кстати, это тот путь, на котором "Мак Доналдс" и сделал себе огромные деньги. Запивая еду (сэндвичи, гамбургеры, хот-доги) ледяными напитками, человек никогда не сможет наесться фаст-фудом, а значит, придет перекусить еще и еще раз. При этом на горячие напитки – чай, кофе или устанавливается достаточно высокая цена, или они не включаются в комплексные наборы, или их просто не рекламируют. Зато ледяная "Кока-Кола", или стоит сравнительно дешево, или агрессивно навязывается яркими плакатами и цветовой гаммой.

Но это относится не только к "Кока-Кола", все холодные напитки очень быстро покидают желудок. В желудке происходит подготовка белков к последующей обработке и усвоению.

Поэтому, внимание, если вы выпиваете любой холодный напиток после еды, то белковая часть пищи, не будет полноценно переработана в желудке, белки не будут расщеплены на аминокислоты. Пищевой комок быстро покинет желудок, и вся белковая составляющая будет просто гнить в кишечнике (необработанный белок при температуре 36,6 градуса сравнительно быстро начинает гнить). Вы не только зря потратите деньги на питание, но и вместо пользы получите вред в виде кишечных воспалительных заболеваний (колиты, энтериты) и дисбактериоза.

Думаю, что на основе этого наблюдения и появился не очень грамотный миф, который так любят приводить современные "целители" – не пить воду после еды в течение двух часов. Дело в том, что раньше в деревнях воду не подогревали, а пили такой, какая она есть. А чаще всего (особенно зимой) питьевая вода в деревнях ледяная. Поэтому в той обстановке запрет пить любую воду после еды и имел оздоровительный смысл. Сейчас, когда мы пьем в основном подогретую воду – чай, кофе, компоты и т.п. – этот запрет смысла уже не имеет..

Итак, вывод второй: не пейте холодных напитков до или после еды. Все жидкости должны иметь температуру не ниже комнатной. Это же самое относится и к приему мороженного: не стоит есть мороженное после еды, эффект будет тем же самым - пищевой комок быстро покинет желудок и его белковая составляющая останется не переваренной.