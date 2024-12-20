Можно ли обжаловать в судебном порядке повестку с ТЦК: объяснение

Повестку от ТЦК невозможно обжаловать в суде, поскольку она является средством оповещения лица о необходимости исполнить воинскую обязанность. Повестка – не юридический документ, устанавливающий такую обязанность.

Видео дня

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда от 23 октября 2024 г. по делу №380/2838/24. Согласно постановлению, исполнение воинской обязанности регламентируется законом Украины №2232-XII.

Данный закон устанавливает, что обязанность военнообязанных явиться в ТЦК определяется именно этим нормативным документом, а не повесткой. Повестка выполняет функцию информирования граждан об их обязанностях, но не является документом, обжалованным в суде. Закон №2232-XII четко регулирует, что реализацию воинского долга обеспечивают государственные органы, военные формирования, а также районные и городские ТЦК.

Во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных документах. Суд подчеркнул, что несогласие военнообязанных с получением повесток или действиями ТЦК не может являться предметом административного судебного разбирательства.

Верховный Суд также отметил, что обжалование повесток не считается нарушением прав или свобод граждан, поскольку этот документ является лишь средством реализации законодательства в сфере воинского долга.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада с 10 ноября 2024 года на 90 дней продлила действие указа президента Украины Владимира Зеленского, относительно мобилизации и военного положения в стране. В нем говорится, что пригодными для призыва являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие юридических оснований для отсрочки от службы. В некоторых случаях могут быть призваны женщины, имеющие медицинскую или военную специальность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!