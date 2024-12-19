Кого могут мобилизовать в 2025 году: подробное объяснение

Верховная Рада с 10 ноября 2024 года на 90 дней продлила действие указа президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации и военном положении в стране. Согласно которому, пригодными для призыва являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие юридических оснований для отсрочки от службы.

Видео дня

Об этом сообщается на сайте ВР Украины. В некоторых случаях могут быть призваны женщины с медицинской или военной специальностью.

Военнообязанные должны пройти медицинский осмотр с целью определения пригодности для военной службы. Затем призывников направляют в пункты комплектования, где они получают воинские звания и проходят начальную военную подготовку.

В период с середины мая по середину июля согласно изменениям в Закон о мобилизации украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет установлена обязанность обновления личных данных и наличие при себе военно-учетного документа, который может быть представлен в форме электронного варианта. Єтот документ может быть запрошен представителем Территориальных центров комплектования, полиции или Госпогранслужбы.

Следует отметить, о повышении штрафов для физических лиц от 17 до 22 тыс. грн за уклонение от мобилизации. ТЦК может обратиться в полицию с просьбой задержать уклониста, а также отправить заказным письмом с просьбой явиться в военкомат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине внесены поправки в законопроект, влияющие на лиц с II и III группой инвалидности. Согласно изменениям, для определенных категорий мужчин будет обязательный медицинский осмотр в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года. Это требование касается тех лиц, которым был назначен периодический осмотр инвалидности, но они не смогли пройти его через военное положение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!