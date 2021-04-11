Можно ли исповедоваться онлайн и причащаться с COVID-19: в ПЦУ дали ответ

В Православной церкви Украины выступили против того, чтобы исповедь верующих украинцев во время пандемии коронавируса могла происходить онлайн.

Как отметил иерарх ПЦУ Евстратий Зоря в интервью "Укринформу", исповедь – это таинство, которое предусматривает личное общение духовника и кающегося грешника, и это общение должно быть полностью конфиденциальным, без возможности вмешательства любого постороннего.

"Ни одно средство дистанционной коммуникации не дает гарантии, что в это общение никто не вмешается. Поэтому я считаю возможным проводить "онлайн" духовное общение, разговоры, в том числе относительно грехов и покаяния, но само таинство должно происходить только лично", – сказал он.

Зоря также отметил, что покаяние происходит не только во время таинства.

"В ежедневных вечерних молитвах, например, мы имеем исповедание грехов. Поэтому человек, который испытывает потребность в покаянии, может и должен открыть свое сердце перед Богом во всяком месте, где он сейчас находится, и найти возможность принять личное участие в таинстве при первой же для этого возможности", – подчеркнул он.

Иерарх также отметил, что священники в Украине причащают инфицированных коронавирусом, однако при этом соблюдают все эпидемиологические правила.

"Безусловно, но опять-таки – с соблюдением тех предписаний, которые есть, потому что они и сами не должны подвергнуться опасности, и тем более – не стать источником опасности для других. Мы можем и должны использовать такие формы представления таинств, которые будут и основываться на давней традиции, и максимально учитывать возможные риски заболевания, однако не будут ставить под сомнение сущность таинств", – добавил Заря.

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