Можно ли будет выращивать растения на Марсе: исследователи дали ответ

Ученые из Нидерландов выяснили, можно ли в будущем будет выращивать растения на Марсе. Для этого они изучили влияние гамма-излучения, который зарегистрировал марсоход Curiosity, на кресс-салате и ржи.

Поскольку радиация на Марсе в 17 раз выше, чем на Земле, эксперимент проводился с соблюдением строгих мер безопасности в вытяжном шкафу, сообщает Phys.org. Всего было несколько эффектов излучения – коричневые листья и карликовый рост.

Кроме того, урожай назвали "неутешительным" и он оказался ниже нормы радиационного контроля. Однако это не было сюрпризом для главного исследователя и космического фермера Вигера Вамлинка. По словам ученого, он всегда ожидал, что радиация будет иметь негативный эффект на рост растений, но это никогда не было очень хорошо исследовано. Поэтому в ходе исследования нужно было подтвердить, что это предположение было верным.

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Растущие растения постоянно облучали в течение 28 суток, а затем собирали урожай. Теперь, когда стало ясно, что радиация может негативно воздействовать на рост растений ученые могут их защитить. Например, можно вырастить растения под землей в куполе, куда не может проникнуть большая часть радиации. Отмечается, что это более сложная задача, чем выращивание растений в теплице на поверхности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на поверхности Марса обнаружили необычные многоугольники. Исследователи считают, что в них может быть лед или когда-то там находилась вода.