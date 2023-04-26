'Может, к 9 мая это закончится': оккупант надеется на контрнаступление ВСУ, чтобы вернуться домой. Перехват

Российские оккупационные войска деморализованы и больше не хотят воевать. В этой связи "вторая армия мира" скулит об отсутствии желания дальше жить.

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В то же время захватчики также надеются, что после контрнаступления Вооруженных сил Украины они якобы смогут вернуться домой. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват разговора, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

На аудио мобилизованный россиянин, сейчас находящийся на Лиманском направлении, обсуждает недовольство действиями командования и нежелание продолжать воевать.

По его словам, оккупанты ожидают глобального наступления ко дню победы, которое они празднуют 9 мая.

"Ну я так понимаю, или они идут снова в наступление, и возможно, 9 мая что-то закончится. Там заморозились все эти отпуска, нах…й, ждут глобального какого-то наступления", – отметил захватчик.

Напомним, российский солдат по телефону со своей девушкой сказал, что пребывание в Украине отбивает желание жить. Разговор был перехвачен украинскими спецслужбами.

Также российский оккупант, служащий в 70-м мотострелковом полку РФ, пожаловался на очень тяжелую судьбу на войне в Украине. Солдат страны-агрессора рассказал об огромных потерях "второй армии мира", "бессмысленных" командах высшего руководства и об отсутствии не только качественного вооружения, но и пищи и воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, находящийся на временно оккупированной территории Харьковской области военный оккупационной армии России признался, что местное население настроено в отношении захватчиков очень недружелюбно. Он также начал задумываться о причинах войны.

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