'Мовне питання': ученые и энтузиасты создали видео, что поможет в 'языковых спорах'

Как так случилось, что миллионы украинцев не просто знают и говорят на русском, но и искренне считают его своим родным языком, как русификация так глубоко проникла в украинские города? Почему на одиннадцатом году войны продолжают общаться на русском?

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За последние годы миллионы сознательных украинцев перешли на общение на украинском языке, а многие даже взяли на себя миссию популяризации такого перехода, часто встречая сопротивление, иногда перерастающее и в споры. К сожалению, в такой коммуникации иногда не хватает сильных аргументов и достоверных фактов, которые пригодились бы и убедить визави, объяснить почему говорить на украинском не только крайне важно, но и жизненно необходимо в контексте национальной безопасности в современных реалиях.

Для содействия распространению в украинском обществе ответа на вопрос "Почему важно возвращаться к украинскому языку?" , содержащий ряд фактов о том, как уничтожали и унижали украинский язык, как "спецоперация" по украинскому вопросу длится уже более 300 лет, какова настоящая история Украины. Видео предоставляет те же аргументы, которые помогут донести до этого времени русскоязычным украинцам важность перехода на "соловьину", мотивирует зрителя делать собственные исследования, заинтересовывает историей тех, кто не понимает всей глубины и силы влияния истории на сознание человека.

Видео "Языковой вопрос" является меценатским проектом по возрождению украинской истории и культуры, знакомства с "ДНК-кодом" украинской нации.

18-минутный ролик построен в виде увлекательной хронологической ленты, где шаг за шагом авторы объясняют как началась и как развивалась культурная спецоперация по уничтожению Украины.

Идея видео о языковом вопросе в Украине возникла в диалоге с харьковчанином, предпринимателем Дмитрием Брезинским, который, имея большие команды сотрудников, столкнулся с сопротивлением персонала по возвращению к родному языку в бытовом общении.

Тогда команда авторов видео поняла, что в сети недостаточно исчерпывающего и легкого восприятия информпродукта, который мотивировал бы человека отказываться от русского языка.

"Мы видим, что Языковой Вопрос в Украине имеет очень большую инерцию, и даже часть людей, отказавшихся от языка в начале великой войны, сейчас переживает откат, – рассказывает Дмитрий Брезинский, ключевой меценат проекта "Языковой вопрос". – Потому что это напряжение, потому что так быстрее и легче. Но на самом деле – потому, что причина отказаться была чисто эмоциональной: ненавижу россиян, не хочу быть как они. Без понимания исторической основы, настоящей истории украинского языка, с подсознательной верой в парадигму "украинское = сельское". Конечно, такой переход был стихийным, и как показала жизнь - временной, потому что не хватает компонента "знаю, люблю и ценю украинский", а есть только "возмущен и мщусь на русском". Вторая мотивация создает напряжение, от которого хочется расслабиться рано или поздно, а расслабиться - значит выбрать более легкий вариант - вернуться к русскому".

Исторические материалы, содержащиеся в видео, предоставлены командой Меценатского фонда OLOS: основательницей Татьяной Троян и директором Игорем Осипенко, исследователями истории и активными послами украинского величия, в партнерстве с учеными Национального заповедника "София Киевская" и ее руководителем Нелей Куковальской. превращены в сценарий Анной Шуликой – OLOS-партнершей из города Днепр и энтузиасткой украинского возрождения, выступившей исполнительной продюсершей проекта.

"Древние граффити на стенах Софии Киевской запечатлели навеки свидетельство того, что разговорным языком исторического центра Руси-Украины был именно украинский. Несмотря на столетние попытки захватчиков сделать нас немыми, отнять наш язык – он выстоял. Выстояла, как уже тысячу лет в Софии стоит Богоматерь-Оранта, Нерушимая Стена, символ украинской стойкости. Поэтому мы с радостью присоединились к проекту, призванному осветить историю нашего языка и борьбу за него многих поколений украинцев", – рассказала Неля Куковальская.

"В какой-то мере наша страна стала жертвой спецоперации России, которая длится несколько сотен лет. И эта спецоперация гораздо более изощренная и эффективная, чем так называемая СВО. Пропагандистские войны прибегают к Московии значительно лучше. Мы хотим предоставить украинцам полноценный аргумент в споре, где вернувшийся к "соловьиной" гражданин хочет объяснить русскоязычному, почему это важно, – дополняет Дмитрий Брезинский. – Потому что знаем по собственному опыту, что каждый раз аргументировать все своими словами бывает сложно и часто не часто хватает сил. Поэтому задача, которую мы перед собой поставили – собрать в одном видео ряд фактов о том, как украинский язык уничтожали, унижали, какова настоящая история Украины, а также мотивировать зрителя делать собственные исследования, заинтересовать историей тех, кто пока не понимает. всей глубины и силы влияния истории на сознание человека.

МФ OLOS – это сообщество, которое возрождает и популяризирует украинскую культуру и историю: издает книги, восстанавливает исторические артефакты, проводит культурно-просветительские мероприятия для предпринимателей об Украине и украинском.